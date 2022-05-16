"DURSUN ÖZBEK BANA ADAY OLACAĞINI SÖYLEMEDİ, BİR TEKLİF YAPMADI"

Bana görüşmede başkanlığa aday olacağını söylemedi. Herhangi bir teklifte bulunmadı. Eşref Hamamcıoğlu ile de görüşmüş. Ona ne söylediğini bilmiyorum. Şu anda resmen iki aday var. Dursun Özbek aday olmadan bu konularda bir şey diyemem.