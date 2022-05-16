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Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:17 Son Güncelleme: 16.5.2022 11:23

Son dakika: Metin Öztürk, Sabah.com.tr'ye konuştu! Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?

ERDEM KELEŞ
Son dakika: Metin Öztürk, Sabah.com.tr’ye konuştu! Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?

Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan adayı olacağı iddiası gündeme oturdu. Dursun Özbek'le dün bir araya gelen ve Özbek'in ekibinde başkan yardımcısı olacağı iddia edilen Metin Öztürk, SABAH.com.tr'ye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan adayı olacağı iddiası gündeme oturdu. Dursun Özbek'in ekibinde başkan yardımcısı olacağı iddia edilen Metin Öztürk, Sabah.com.tr'ye konuştu.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI...

"Dursun Özbek'le dün görüştüm. 1 hafta önce de 10 saat bir araya gelip balık yemiştik. 2 haftada önce de görüştüm sürekli görüşüyorum. Galatasaray'ın 36. Başkanı çağırırsa gidersiniz, Faruk Süren de Alp Yalman da çağırsa giderdim.

Çünkü bu isimler daha önce bu kulüpte başkanlık yapmış tecrübeli, duayen isimler. Dursun Özbek şu anda kulübün içerisinde bulunduğu durumu benden ve Eşref Bey'den daha iyi biliyor. Riva Projesi ve Florya Projesi anlaşmalarında kendisi vardı.

"DURSUN ÖZBEK BANA ADAY OLACAĞINI SÖYLEMEDİ, BİR TEKLİF YAPMADI"
Bana görüşmede başkanlığa aday olacağını söylemedi. Herhangi bir teklifte bulunmadı. Eşref Hamamcıoğlu ile de görüşmüş. Ona ne söylediğini bilmiyorum. Şu anda resmen iki aday var. Dursun Özbek aday olmadan bu konularda bir şey diyemem.

Çatı aday, birleşme gibi konuları önce kendi ekibime sormam gerekiyor. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum olmalı. Şu anda Galatasaray'ın mevcut bir başkan var. Ancak Burak Elmas yönetemiyor. Bu ortada."

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Son dakika: Metin Öztürk, Sabah.com.tr'ye konuştu! Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?
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