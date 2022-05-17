Bordo-Mavinin arasında bir cesur serçe! Mangal yürekli Nihal: Kim demiş Fenerbahçeliyi almazlar diye...

Şampiyon Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maça Fenerbahçeli bir kadın taraftar, Fenerbahçe üniformasıyla girince, cesaretiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. SABAH, Atatürk Olimpiyat Stadı tribünlerini hıncanınç dolduran bordo-mavililerin arasına giren cesur serçeye ulaştı. Ve 'kim bu yürek yemiş kadın' sözlerine son noktayı koydu. Adı Nihal Kirpi, 45 yaşında. Bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışıyor. Nihal Kirpi, "Kim demiş Fenerbahçeliyi almazlar diye. Fenerbahçe formamı giydim, gittim. 2 kişi taşkınlık yaptı. Ama Trabzonsporlular hemen etrafımızda çember oluşturup, beni korudu. Beni cesaretimden dolayı tebrik ettiler. Birlikte halay bile çektik. Benim ki de Fenerbahçe aşkı, ne yapayım. Kadın girdiği her yeri güzelleştiriyor" dedi.

KİM BU YÜREK YEMİŞ CESUR SERÇE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun Şampiyonu Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında ağırladığı Altay'ı 2-1'lik skorla geçerken, şampiyonluk kupasını da kaldırdı. 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo mavililerin İstanbul'daki son maçında 70 bin taraftarı vardı. Ancak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı içinde tribünlerde bir görüntü vardı ki gözlerden kaçmadı. Oysa ki geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bu sezandaki son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasını İstanbul'da oynamak istiyor, Fenerbahçe ise buna şiddetle karşı çıkıyordu. Tüm bu gerginlikler bir yana bir kadın, Fenerbahçe formasıyla bordo mavililelerin şampiyonluk maçına girdi. Tribünler hıncahınç doluyken, Fenerbahçe formasıyla stada giren bu kadın futbolsever kimdi. Herkes 'kim bu yürek yemiş kadın' diye konuşmaya başladı. Sosyal medyada Fenerbahçe formasıyla onbinlerce Trabzonsporlu'nun arasında maçı izleyen kadın büyük ilgi gördü. Özellikle Trabzon traftarları "Fair Play ruhu biziz. Hiçbir olay olmadan her taraftar bizimle birlikte maç izleyebilir" diye mesaj attı. SABAH, cesaretiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan bu kadın futbolsevere ulaştı.

KİM DEMİŞ FENERBAHÇELİLER'İ ALMAZLAR DİYE

20 yaşında bir kız annesi olan Nihal Kirpi, cesur olduğu kadar da espirili. Tribünlerde çekilen fotoğraflarında yanında çocuklarla fotoğraflandığını belirterek, "Ben bekarım. O çocuk benim çocuğum değil" dedi. Bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışan Kirpi, statta yaşadıklarını ve maç sonrası aldığı tepkileri şöyle anlattı:

* Arkadaşım Özgür Bal, Trabzonlu ve koyu Trabzonsporlu. Ben Manisalıyım ve koyu Fenerbahçeliyim. Arkadaşımın taraftar kart passolig'i var.

* Ben arkadaşıma, 'Fenerbahçe formasını giyip gelirim' dedim. O da bana, 'Biz bütün takımlara açığız. Giyip, gelebilirsin, sorun yok. Amaç eğlenmek' dedi. Ve Fenerbahçe formamı giydim gittim. Kim demiş Fenerbahçeliler'i almazlar diye.

GÖSTERDİKLERİ SAYGI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

* İki kişi taşkınlık yaptı. Ama Trabzonsporlular hemen etrafımızda çember oluşturup, beni korudular. Beni cesaretimden dolayı tebrik ettiler. Benim ki de Fenerbahçe aşkı ne yapayım.

* 'Eşlerimiz gelmek istedi ama taşkınlık çıkar diye izin vermedik. Bakın siz gelince her şey daha güzel oldu' dediler.

* Kadının girdiği her ortam güzelleşiyor. Kadının olduğu yerde kavga bitiyor.

* Trabzonsporlular çok korudu beni. Tüm Trabzonspor taraftarlarına gösterdikleri saygı için teşekkür ederim.

* Sözlü taciz hiç yaşanmadı. Laf atan olmadı. Aksine fotoğraf bile çektiren oldu. Birlikte halay bile çektik.

* Maç sonrası herkes beni cesaretimden dolayı tebrik etti.