Ghezzal liderlerin yemeğine katıldı

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, önceki akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun onuruna verdiği yemeğe katıldı.BEŞIKTAŞ'LAsözleşmesi haziran ayında bitecek olan Koray Yağcı, yuvadan uçmak üzere. 19 yaşındaki genç forvetin, Portekiz ekibi Famalicao ile 4 yıllık anlaşma yapacağı öğrenildi. U19 Ligi'nde bu sezon 15 gol atan Koray'ın siyah-beyazlı kulübe para kazandırarak ayrılmak istediği belirtildi.Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan seçimli genel kurul toplantısı için divan kuruluna başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylar, listelerini yarın verecek, genel kurul 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamaması halinde 29'unda yapılacak. Öte yandanAyrıca kendisine yönelik eleştirilere cevap verecek. Vodafone Park'taki basın toplantısı saat 13.00'te başlayacak.