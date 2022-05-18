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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Ghezzal liderlerin yemeğine katıldı

Ghezzal liderlerin yemeğine katıldı
Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, önceki akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun onuruna verdiği yemeğe katıldı. Tecrübeli futbolcu, Erdoğan ve Tebbun ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

YAĞCI, PORTEKİZ YOLCUSU
BEŞIKTAŞ'LA sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Koray Yağcı, yuvadan uçmak üzere. 19 yaşındaki genç forvetin, Portekiz ekibi Famalicao ile 4 yıllık anlaşma yapacağı öğrenildi. U19 Ligi'nde bu sezon 15 gol atan Koray'ın siyah-beyazlı kulübe para kazandırarak ayrılmak istediği belirtildi.

ÇEBİ RESMEN ADAY
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan seçimli genel kurul toplantısı için divan kuruluna başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylar, listelerini yarın verecek, genel kurul 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamaması halinde 29'unda yapılacak. Öte yandan Ahmet Nur Çebi, bugün basının karşısına çıkarak plan ve projelerini anlatacak. Ayrıca kendisine yönelik eleştirilere cevap verecek. Vodafone Park'taki basın toplantısı saat 13.00'te başlayacak.

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Ghezzal liderlerin yemeğine katıldı
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