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Giriş Tarihi: 18.5.2022 11:59

Sadio Mane Liverpool'dan ayrılıyor! Yeni adresi...

Sadio Mane Liverpool’dan ayrılıyor! Yeni adresi...

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, dünya devlerinin radarına girdi. Yetenekli futbolcu, Jürgen Klopp'un Almanya'daki ezeli raki

Sadio Mane'yi Jürgen Klopp'un Almanya'daki ezeli rakibi Bayern Münih kapıyor. Liverpool'da Mohamed Salah'a kendisinden daha çok değer verildiğini düşünen Senegalli süper yıldız takımdan ayrılma kararı aldı. Mane için ilk adıma geçen takım ise Bavyera ekibi oldu.

SADIO MANE, JURGEN KLOPP'UN GÖZBEBEĞİYDİ

Aksam.com.tr'nin Bild Gazetesi'nden aktardığı haberine göre, Bayern Münih Sadio Mane'nin menajeri ile görüşmelere başladı. Aksam.com.tr'nin aktardığı haberin devamında, Alman temsilcisinin bu kararı Robert Lewandowski ve Serge Gnabry'nin yeni sözleşme taleplerini reddedilmesine karşı aldığı ifade edildi. Jürgen Klopp'un ise bu görüşmeye nasıl tepki vereceği merakla beklenmekte.

SADIO MANE, MOHAMMED SALAH'A OLAN İLGİDEN RAHATSIZ

Sadio Mane'nin sözleşmesinin bitmesine daha 1 sene varken böyle bir kararı almasına etmen olarak, Mohamed Salah'a kendisinden daha fazla değer verildiğini düşünmesi gösteriliyor.

Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı haberlere göre ise, Mısırlı futbolcu için kesenin ağzını açan ve yeni sözleşme için yıllık ücretinde rekor bir zam yapmaya hazırlanan Liverpool yönetiminin, Sadio Mane'ye benzer bir teklifle gelmemesi oyuncunun kalbini kırdı.

SADIO MANE'NİN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Sadio Mane bu sezon Liverpool ile 49 maça çıktı. Çıktığı 49 maçta 22 gol 5 asist kaydeden Senegalli yıldız takımının vazgeçilmezlerinden olmaya devam etti. 30 yaşındaki Liverpool'daki başarısının yanında bir de ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Sadio Mane Liverpool'dan ayrılıyor! Yeni adresi...
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