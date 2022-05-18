SADIO MANE, MOHAMMED SALAH'A OLAN İLGİDEN RAHATSIZ

Sadio Mane'nin sözleşmesinin bitmesine daha 1 sene varken böyle bir kararı almasına etmen olarak, Mohamed Salah'a kendisinden daha fazla değer verildiğini düşünmesi gösteriliyor.

Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı haberlere göre ise, Mısırlı futbolcu için kesenin ağzını açan ve yeni sözleşme için yıllık ücretinde rekor bir zam yapmaya hazırlanan Liverpool yönetiminin, Sadio Mane'ye benzer bir teklifle gelmemesi oyuncunun kalbini kırdı.