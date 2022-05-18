Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı sezon içerisinde İsveç'ten hazırladığı genç yetenek listesinde Jacob Ondrejka'yı ilk sıraya yazmıştı. Yaklaşık 1.5 aydır görüşmeler yapılan 19 yaşındaki futbolcu için kulübü Elfsborg ile bonuslar dahil 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldı.

Ondrejka ile bu süreçte görüşen ancak ailesinin engeline takılan siyah-beyazlılar, bu sorunu da aşmak üzere. Genç kanat oyuncusunun ailesi, Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymesini istiyordu, bu nedenle başlangıçta sıcak yaklaşım sergilemedi. Ancak Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu ve Ondrejka'nın planlar içerisindeki öneminin aktarılmasıyla birlikte yumuşadı.