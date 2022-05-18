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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Jacob Ondrejka hamlesi! Anlaşma sağlandı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan Jacob Ondrejka hamlesi! Anlaşma sağlandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcu Jacob Ondrejka'nın kulübü Elfsborg ile 2.5 milyon Euro’ya anlaşan Beşiktaş, şimdi de ailesini ikna etmeye çalışıyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı sezon içerisinde İsveç'ten hazırladığı genç yetenek listesinde Jacob Ondrejka'yı ilk sıraya yazmıştı. Yaklaşık 1.5 aydır görüşmeler yapılan 19 yaşındaki futbolcu için kulübü Elfsborg ile bonuslar dahil 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldı.

Ondrejka ile bu süreçte görüşen ancak ailesinin engeline takılan siyah-beyazlılar, bu sorunu da aşmak üzere. Genç kanat oyuncusunun ailesi, Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymesini istiyordu, bu nedenle başlangıçta sıcak yaklaşım sergilemedi. Ancak Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu ve Ondrejka'nın planlar içerisindeki öneminin aktarılmasıyla birlikte yumuşadı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Jacob Ondrejka hamlesi! Anlaşma sağlandı
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