Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi düzenlediği basın toplantısında transfer, kulübün mali yapısı ve hakemler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin konuşmalarından önemli bölümler: Cenk Tosun bizim evladımız.Sevmek ayrı, gerçekler ayrı. İster miyim? Kendi şartlarımda evet...Transferde uçuk kaçık bütçeler yok. Amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Kadromuza 3-4 kaliteli oyuncunun yer almasını ve bunların gençlerimize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle forvet konusunda.Kafamızdaki rakamları alamadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz, hiçbir yere gitmeyecek. Gençlerle imzalanacak sözleşmeler Beşiktaş'ın menfaatlerine zarar verecek şekilde yapılamaz. Bunu çocuklar değil, menajerler yapıyor. Kontrat bitmeden 1-2 yıl önce sözleşme uzatmaya gerek yok.Vida sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Borcun yüzde 10'u Vida, yüzde 10'u Ljajic… Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyeceğim. Vida maaşını düşürürse, kalabilir. Yabancı sınırı bir engel yaratmazsa Atiba ile devam etmek istiyorum.Pjanic'i aldığımıza pişman değilim. Takım içinde bir ağabey gibiydi. Ancak verdiği katkı beklediğimiz seviyede değildi.HAKEM operasyonuna dahlim olmamıştır. Kimseye liste vermedik. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için iş sulandırıldı.Türk futbolunun kurtulması için hakemlik müessesesi sil baştan yapılandırılmalı. Eski hakemlerle vedalaşılmalı, gençlerin önü açılmalı.TFF'NIN bütün kurumlarına sesleniyorum; hepiniz istifa edin.Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz.Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım.GELDIĞIMIZ gün durum zordu, bugün de zor. Değişen tek şey daha sağlıklı kontratlarımız var. Ancak buzdağının görünmeyen kısmındaki büyük sorun duruyor.Spor yasasını eleştirmek haddimize değil çünkü bizler kulüp yöneticileri olarak bunu hak ettik.GÖREVE geldiğimizde borç 3 milyar TL'ydi. Şu anda 4.3 milyar TL. Faiz ve kur farklarını koyduğumuzda bu kaçınılmaz bir durumdu. Bizim gelirimiz 1.8 milyar, giderimiz de 1.8 milyar. Denk bütçeyi yarattık ancak faiz ve döviz kurlarından dolayı borç artmış gözüküyor. Bunu başarı olarak görüyoruz. Şu saatte hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir. Coin olayına neden girmedik? Taraftarın mağdur olabilme ihtimalini gördüğüm için bu konuda ince eleyip sık dokuyorum.ABDULLAH Avcı da dahil hiç hoca göndermedim. Sadece gitmek isteyenler ile yollarımızı ayırdık.O yüzden hocadan çok mutluyum. İsmael gitmek istemediği sürece ben arkasında duracağım. Onunla başarıya ulaşacağımıza eminiz.GENÇLERE önem veren, ucuz maliyetlerle kadromuza katıp, yüksek ücretlerle satabildiğimiz oyuncular aldığımız bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğim takdirde camiaya vereceğim mesaj budur. Yönetimde bazı arkadaşlar devam edecek, bazı yeni isimler olacak.