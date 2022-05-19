"Cenk Tosun bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda çok büyük fark var. Sevmek başka, gerçekler başka. Onu takımda ister miyim? Kendi şartlarımda tabii ki evet" "Amacımız yıldız isim almak değil, yıldız yaratmak. Kadromuzda 3-4 kaliteli oyuncu yer almasını ve gençlere örnek olmasını istiyoruz. Özellikle forvet konusunda"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi düzenlediği basın toplantısında transfer, kulübün mali yapısı ve hakemler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin konuşmalarından önemli bölümler: Cenk Tosun bizim evladımız. Onunla bengörüştüm ancak ücret konusundaaramızda çok büyükfark var. Sevmek ayrı, gerçekler ayrı. İster miyim? Kendi şartlarımda evet...
UÇUK KAÇIK BÜTÇELER OLMAYACAK
Transferde uçuk kaçık bütçeler yok. Amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Kadromuza 3-4 kaliteli oyuncunun yer almasını ve bunların gençlerimize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle forvet konusunda. Rıdvan,Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgilikapımız çalınıyor. Kafamızdaki rakamları alamadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz, hiçbir yere gitmeyecek. Gençlerle imzalanacak sözleşmeler Beşiktaş'ın menfaatlerine zarar verecek şekilde yapılamaz. Bunu çocuklar değil, menajerler yapıyor. Kontrat bitmeden 1-2 yıl önce sözleşme uzatmaya gerek yok.
BORCUN %10'U VİDA, %10'U LJAJİC
Vida sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Borcun yüzde 10'u Vida, yüzde 10'u Ljajic… Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyeceğim. Vida maaşını düşürürse, kalabilir. Yabancı sınırı bir engel yaratmazsa Atiba ile devam etmek istiyorum. TayfurBingöl, Beşiktaş'ta oynamakistediğini söyledi ama29 yaşında. Bizim planlarımızagöre yaşlı. Pjanic'i aldığımıza pişman değilim. Takım içinde bir ağabey gibiydi. Ancak verdiği katkı beklediğimiz seviyede değildi.
KURTULUŞ İÇİN HAKEMLERİNHEPSİ DEĞİŞMELİDİR
HAKEM operasyonuna dahlim olmamıştır. Kimseye liste vermedik. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenlerve bu operasyonu doğrubulmayanlar, her hakemhatasının ardından mağdurolduğunu söyleyenlerdir. Türk futbolunun kurtulması için hakemlik müessesesi sil baştan yapılandırılmalı. Eski hakemlerle vedalaşılmalı, gençlerin önü açılmalı.
FEDERASYONUN TÜMKURULLARI İSTİFA ETMELİ
TFF'NIN bütün kurumlarına sesleniyorum; hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz. TFF Başkanlığıgibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım.
YASAYI BİZLER HAK ETTİK!
GELDIĞIMIZ gün durum zordu, bugün de zor. Değişen tek şey daha sağlıklı kontratlarımız var. Ancak buzdağının görünmeyen kısmındaki büyük sorun duruyor. Spor yasası dabu sorun için geldi. Spor yasasını eleştirmek haddimize değil çünkü bizler kulüp yöneticileri olarak bunu hak ettik.
KİMSENİN ALACAĞI YOK
GÖREVE geldiğimizde borç 3 milyar TL'ydi. Şu anda 4.3 milyar TL. Faiz ve kur farklarını koyduğumuzda bu kaçınılmaz bir durumdu. Bizim gelirimiz 1.8 milyar, giderimiz de 1.8 milyar. Denk bütçeyi yarattık ancak faiz ve döviz kurlarından dolayı borç artmış gözüküyor. Bunu başarı olarak görüyoruz. Şu saatte hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir. Coin olayına neden girmedik? Taraftarın mağdur olabilme ihtimalini gördüğüm için bu konuda ince eleyip sık dokuyorum.
İSMAEL'İN ARKASINDAYIM
ABDULLAH Avcı da dahil hiç hoca göndermedim. Sadece gitmek isteyenler ile yollarımızı ayırdık. Valerien İsmael, bugünekadar U19 takımımızın hiçbirmaçını kaçırmadı. O yüzden hocadan çok mutluyum. İsmael gitmek istemediği sürece ben arkasında duracağım. Onunla başarıya ulaşacağımıza eminiz.
YENİ YÖNETİMDE DEĞİŞİM YAŞANACAK
GENÇLERE önem veren, ucuz maliyetlerle kadromuza katıp, yüksek ücretlerle satabildiğimiz oyuncular aldığımız bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğim takdirde camiaya vereceğim mesaj budur. Yönetimde bazı arkadaşlar devam edecek, bazı yeni isimler olacak.