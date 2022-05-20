Şampiyonluk yarışını özledim

Babası Şenol Tosun'un bir Beşiktaş kampına idman izlemek için getirdiğinde 14 yaşında tanıdığımız Cenk Tosun şimdi 30 yaşında…Bütün başarı süreçlerini yakından takip ettiğimiz yıldız futbolcu ile Manchester'da buluştuk. Birlikte yemek yiyip uzun uzun sohbet ettik.İşte Cenk Tosun'un bize anlattıkları:"Planın nedir?" dersen her şeye açığım. 30 yaşındayım. Futbol yaşantımın en olgun, en iyi yıllarındayım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadım. Fakat hepsini geride bıraktım.Şu anda çok fitim, hiç olmadığım kadar fitim. Kendimi süper hissediyorum. İyi bir kamp döneminin ardından yeni takımımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum.Ancak şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa hedefi olan takımlarda forma giymek istiyorum. Çünkü o yarışmacı heyecanı seviyorum. O heyecanı özledim.Menajerimle ve babamla oturup en iyi kararı vereceğiz. Türkiye'de minimum 15 gol atarım diye düşünüyorum. İngiltere'den yüzde yüz ayrılacağım. Premier Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlarda oynamam mümkün gözükmüyor. Diğer teklifler 30 yaşında planları olan beni hiç heyecanlandırmıyor. Evi toparlıyorum. Burada konu para değil, Şampiyonluk yarışını özlüyorsunuz.Trabzonspor'u, Abdullah hocayı, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum.Bu yıl Ballon d'Or'da oy kullansam Benzema'ya veririm.Çünkü hak ediyor. Geçen sene de Lewandowski hak etmişti.Şampiyonlar Ligi maçları çok güzeldi…Chelsea, PSG ve Manchester City'yi muhteşem dönüşlerle ve saygı kazanarak elediler. Şampiyonluğu hak ediyorlar.Buradayken aramız iyiydi ancak bu süreçte arayıp tebrik edemedim.Avrupa Tekvando Şampiyonası için İngiltere'deyiz. Cenk, Milli Takım kimliğini en güzel taşıyan sporculardan. "Mİlli Takım'a, sporcularımıza başarılar" diler miyiz? Organize olsunlar mı?" dediğimde, "Çok iyi olur. Hem hoş geldin der hem de başarılar dilerim. Yalnız bırakmayalım" karşılığını verdi. Fazlasını da yaptı. Başkan Metin Şahin, Başkan Yardımcısı Oktay Duymaz, yönetim kurulu üyesi Yusuf Alperen Ayar, antrenörler Servet Tazegül ve Ali Şahin ile uzun süre sohbet ettiği gibi milli sporcularımızın hepsinin elini tek tek sıkıp fotoğraf çektirdi. Kulvarlar farklı olsa da milli ruhun buluşması, yansıması gibiydi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün düzenlediği basın toplantısında biri kiralık olmak üzere siyah-beyazlılarla 3 şampiyonluk yaşayan Cenk Tosun ile ilgili soruya, "Cenk bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda büyük fark var. Sevmek başka, gerçekler başka. Onu takımda görmek ister miyim? Kendi şartlarımda tabii ki evet" yanıtını vermişti.Rıdvan, Kerem, Ersin, Arda, Emirhan gibi genç yetenekler Türk futboluna çok şeyler katacak. Bu konuda karamsar değilim. Geçen yıl bana Everton sormuştu. F.Bahçe'den Arda'yı da söylemiştim. Baktılar ama 18 yaş altı olduğu için hamle yapmadılar.Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasında farklar var. Bu nedenle çok güçlü gelmeliler. Tabii ki, en doğru kararı şartları değerlendirip, kendileri vereceklerdir.Beşiktaş'aAma pandemidensonra kısa vadede zor gözüküyor. BenŞampiyonlar Ligi performansıyla transfer yaptım.Süper Lig'den ziyade Şampiyonlar Ligive Avrupa performansı belirliyor. UmarımAvrupa'ya daha fazla oyuncu veririz.Burak Ağabey (Yılmaz) bence Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi. Çok büyük hizmetleri oldu. Her türlü alkışı hak ediyor. Ona daha güzel bir veda olabilirdi, belki bir şampiyonayla ama olmadı. Onun yaşlarına kadar oynayabilir miyiz? İnşallah, bakacağız. Şu anda milli takımda tecrübeli olarak ben ve Hakan var.. Bir sonraki turnuvaya hazır olmamız gerekiyor.