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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Şampiyonluk yarışını özledim

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Şampiyonluk yarışını özledim

Röportajlarıyla gündemi belirleyen Sabah SPOR'UN bugünkü konuğu CENK TOSUN. Milli oyuncu, merak edilenleri okuyucularımız için anlattı

Babası Şenol Tosun'un bir Beşiktaş kampına idman izlemek için getirdiğinde 14 yaşında tanıdığımız Cenk Tosun şimdi 30 yaşında… 4.5 yıllık Everton süreci 1 hafta sonra bitiyor ve kendisine yeni bir yol çizmeye hazırlanıyor. Bütün başarı süreçlerini yakından takip ettiğimiz yıldız futbolcu ile Manchester'da buluştuk. Birlikte yemek yiyip uzun uzun sohbet ettik. Genelde röportaj vermeyi pek sevmez. Yanlış anlaşılmaktan hep çekinmiştir. Bu yüzden yine hatırlatmalarını yaptığını, benim de bu hassasiyetle ve yalın bir şekilde sohbetimizi aktardığımızı bilmenizi isterim. İşte Cenk Tosun'un bize anlattıkları:

SAKATLIKLARI GERİDE BIRAKTIM OYNAMAYA TAMAMEN HAZIRIM
"Planın nedir?" dersen her şeye açığım. 30 yaşındayım. Futbol yaşantımın en olgun, en iyi yıllarındayım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadım. Fakat hepsini geride bıraktım. 1 aydır saha idmanı yapıyorum, 2 haftadır takımla çalışıyorum. %100 idmanlara hazırım. Şu anda çok fitim, hiç olmadığım kadar fitim. Kendimi süper hissediyorum. İyi bir kamp döneminin ardından yeni takımımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Bonservisi elinde olan bir futbolcuyum. Türkiye, İngiltere, İspanya, Amerika ve Dubai'den teklifler var.



SÜPER LİG'DE MİNUMUM 15 GOL ATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
Ancak şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa hedefi olan takımlarda forma giymek istiyorum. Çünkü o yarışmacı heyecanı seviyorum. O heyecanı özledim. Türkiye neden olmasın? Süper Lig'i bilen bir oyuncuyum. Menajerimle ve babamla oturup en iyi kararı vereceğiz. Türkiye'de minimum 15 gol atarım diye düşünüyorum. İngiltere'den yüzde yüz ayrılacağım. Premier Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlarda oynamam mümkün gözükmüyor. Diğer teklifler 30 yaşında planları olan beni hiç heyecanlandırmıyor. Evi toparlıyorum. Burada konu para değil, Şampiyonluk yarışını özlüyorsunuz. O yüzden hedefleri olan yarışmacı bir takıma gideceğim. Benim için bu şartlar İngiltere'de yok.



TRABZONSPOR HAK ETTİ
Trabzonspor'u, Abdullah hocayı, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bence hak ettikleri bir şampiyonluk oldu.
Bu yıl Ballon d'Or'da oy kullansam Benzema'ya veririm. Fatih Ağabey, oyunu ona verebilirsin. Çünkü hak ediyor. Geçen sene de Lewandowski hak etmişti.
Şampiyonlar Ligi maçları çok güzeldi… Real Madrid, çok fantastik bir süreçle finale çıktı. Chelsea, PSG ve Manchester City'yi muhteşem dönüşlerle ve saygı kazanarak elediler. Şampiyonluğu hak ediyorlar. Eski hocam Ancelotti çok iyi işler çıkardı. Buradayken aramız iyiydi ancak bu süreçte arayıp tebrik edemedim.



MİLLİ RUHUN YANSIMASI
Avrupa Tekvando Şampiyonası için İngiltere'deyiz. Cenk, Milli Takım kimliğini en güzel taşıyan sporculardan. "Mİlli Takım'a, sporcularımıza başarılar" diler miyiz? Organize olsunlar mı?" dediğimde, "Çok iyi olur. Hem hoş geldin der hem de başarılar dilerim. Yalnız bırakmayalım" karşılığını verdi. Fazlasını da yaptı. Başkan Metin Şahin, Başkan Yardımcısı Oktay Duymaz, yönetim kurulu üyesi Yusuf Alperen Ayar, antrenörler Servet Tazegül ve Ali Şahin ile uzun süre sohbet ettiği gibi milli sporcularımızın hepsinin elini tek tek sıkıp fotoğraf çektirdi. Kulvarlar farklı olsa da milli ruhun buluşması, yansıması gibiydi.

ARADA BÜYÜK FARK VAR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün düzenlediği basın toplantısında biri kiralık olmak üzere siyah-beyazlılarla 3 şampiyonluk yaşayan Cenk Tosun ile ilgili soruya, "Cenk bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda büyük fark var. Sevmek başka, gerçekler başka. Onu takımda görmek ister miyim? Kendi şartlarımda tabii ki evet" yanıtını vermişti.



EVERTON'A ARDA'YI ÖNERDİM
Rıdvan, Kerem, Ersin, Arda, Emirhan gibi genç yetenekler Türk futboluna çok şeyler katacak. Bu konuda karamsar değilim. Geçen yıl bana Everton sormuştu. F.Bahçe'den Arda'yı da söylemiştim. Baktılar ama 18 yaş altı olduğu için hamle yapmadılar. Kerem bu yıl muhteşem bir çıkış yakaladı, gelişti. 1 yıl daha Galatasaray'da olgunlaşıp, Avrupa'ya transfer olursa, daha iyi kulüplere gider. Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasında farklar var. Bu nedenle çok güçlü gelmeliler. Tabii ki, en doğru kararı şartları değerlendirip, kendileri vereceklerdir.

SKALAYI AVRUPA KUPALARI BELİRLİYOR
Beşiktaş'a 27.5 milyon Euro kazandırdım. Umarım benden sonra da 57, 87, 107 milyon kazandıranlar çıkar. Ama pandemiden sonra kısa vadede zor gözüküyor. Ben Şampiyonlar Ligi performansıyla transfer yaptım. Süper Lig'den ziyade Şampiyonlar Ligi ve Avrupa performansı belirliyor. Umarım Avrupa'ya daha fazla oyuncu veririz.

BURAK AĞABEY'E DAHA GÜZEL BİR VEDA OLABİLİRDİ
Burak Ağabey (Yılmaz) bence Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi. Çok büyük hizmetleri oldu. Her türlü alkışı hak ediyor. Ona daha güzel bir veda olabilirdi, belki bir şampiyonayla ama olmadı. Onun yaşlarına kadar oynayabilir miyiz? İnşallah, bakacağız. Şu anda milli takımda tecrübeli olarak ben ve Hakan var. Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi çok isterdik ancak geçen geçti. Bir sonraki turnuvaya hazır olmamız gerekiyor.

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Şampiyonluk yarışını özledim
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