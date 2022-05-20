Şampiyonluk yarışını özledim

Röportajlarıyla gündemi belirleyen Sabah SPOR'UN bugünkü konuğu CENK TOSUN. Milli oyuncu, merak edilenleri okuyucularımız için anlattı
Babası Şenol Tosun'un bir Beşiktaş kampına idman izlemek için getirdiğinde 14 yaşında tanıdığımız Cenk Tosun şimdi 30 yaşında… 4.5 yıllıkEverton süreci 1 haftasonra bitiyor ve kendisineyeni bir yol çizmeyehazırlanıyor. Bütün başarı süreçlerini yakından takip ettiğimiz yıldız futbolcu ile Manchester'da buluştuk. Birlikte yemek yiyip uzun uzun sohbet ettik. Genelde röportaj vermeyi pek sevmez.Yanlış anlaşılmaktan hep çekinmiştir.Bu yüzden yine hatırlatmalarınıyaptığını, benim de bu hassasiyetleve yalın bir şekilde sohbetimizi aktardığımızıbilmenizi isterim. İşte Cenk Tosun'un bize anlattıkları:
SAKATLIKLARI GERİDE BIRAKTIM OYNAMAYA TAMAMEN HAZIRIM
"Planın nedir?" dersen her şeye açığım. 30 yaşındayım. Futbol yaşantımın en olgun, en iyi yıllarındayım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadım. Fakat hepsini geride bıraktım. 1 aydır saha idmanı yapıyorum,2 haftadır takımla çalışıyorum. %100idmanlara hazırım. Şu anda çok fitim, hiç olmadığım kadar fitim. Kendimi süper hissediyorum. İyi bir kamp döneminin ardından yeni takımımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Bonservisi elinde olan birfutbolcuyum. Türkiye, İngiltere, İspanya,Amerika ve Dubai'den teklifler var.
SÜPER LİG'DE MİNUMUM 15 GOL ATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
Ancak şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa hedefi olan takımlarda forma giymek istiyorum. Çünkü o yarışmacı heyecanı seviyorum. O heyecanı özledim. Türkiyeneden olmasın? Süper Lig'i bilen bir oyuncuyum. Menajerimle ve babamla oturup en iyi kararı vereceğiz. Türkiye'de minimum 15 gol atarım diye düşünüyorum. İngiltere'den yüzde yüz ayrılacağım. Premier Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlarda oynamam mümkün gözükmüyor. Diğer teklifler 30 yaşında planları olan beni hiç heyecanlandırmıyor. Evi toparlıyorum. Burada konu para değil, Şampiyonluk yarışını özlüyorsunuz. O yüzden hedefleri olanyarışmacı bir takıma gideceğim. Benim için bu şartlar İngiltere'de yok.
TRABZONSPOR HAK ETTİ
Trabzonspor'u, Abdullah hocayı, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bence hak ettikleri birşampiyonluk oldu.
Bu yıl Ballon d'Or'da oy kullansam Benzema'ya veririm. Fatih Ağabey, oyunuona verebilirsin. Çünkü hak ediyor. Geçen sene de Lewandowski hak etmişti.
Şampiyonlar Ligi maçları çok güzeldi… Real Madrid, çok fantastikbir süreçle finale çıktı. Chelsea, PSG ve Manchester City'yi muhteşem dönüşlerle ve saygı kazanarak elediler. Şampiyonluğu hak ediyorlar. Eski hocamAncelotti çok iyi işlerçıkardı. Buradayken aramız iyiydi ancak bu süreçte arayıp tebrik edemedim.
MİLLİ RUHUN YANSIMASI
Avrupa Tekvando Şampiyonası için İngiltere'deyiz. Cenk, Milli Takım kimliğini en güzel taşıyan sporculardan. "Mİlli Takım'a, sporcularımıza başarılar" diler miyiz? Organize olsunlar mı?" dediğimde, "Çok iyi olur. Hem hoş geldin der hem de başarılar dilerim. Yalnız bırakmayalım" karşılığını verdi. Fazlasını da yaptı. Başkan Metin Şahin, Başkan Yardımcısı Oktay Duymaz, yönetim kurulu üyesi Yusuf Alperen Ayar, antrenörler Servet Tazegül ve Ali Şahin ile uzun süre sohbet ettiği gibi milli sporcularımızın hepsinin elini tek tek sıkıp fotoğraf çektirdi. Kulvarlar farklı olsa da milli ruhun buluşması, yansıması gibiydi.
ARADA BÜYÜK FARK VAR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün düzenlediği basın toplantısında biri kiralık olmak üzere siyah-beyazlılarla 3 şampiyonluk yaşayan Cenk Tosun ile ilgili soruya, "Cenk bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda büyük fark var. Sevmek başka, gerçekler başka. Onu takımda görmek ister miyim? Kendi şartlarımda tabii ki evet" yanıtını vermişti.
EVERTON'AARDA'YIÖNERDİM
Rıdvan, Kerem, Ersin, Arda, Emirhan gibi genç yetenekler Türk futboluna çok şeyler katacak. Bu konuda karamsar değilim. Geçen yıl bana Everton sormuştu. F.Bahçe'den Arda'yı da söylemiştim. Baktılar ama 18 yaş altı olduğu için hamle yapmadılar. Kerem bu yıl muhteşem birçıkış yakaladı, gelişti. 1 yıl dahaGalatasaray'daolgunlaşıp,Avrupa'ya transferolursa, daha iyi kulüpleregider. Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasında farklar var. Bu nedenle çok güçlü gelmeliler. Tabii ki, en doğru kararı şartları değerlendirip, kendileri vereceklerdir.
SKALAYI AVRUPA KUPALARI BELİRLİYOR
Beşiktaş'a 27.5 milyon Euro kazandırdım.Umarım benden sonra da 57, 87, 107 milyonkazandıranlar çıkar. Ama pandemidensonra kısa vadede zor gözüküyor. BenŞampiyonlar Ligi performansıyla transfer yaptım.Süper Lig'den ziyade Şampiyonlar Ligive Avrupa performansı belirliyor. UmarımAvrupa'ya daha fazla oyuncu veririz.
BURAK AĞABEY'E DAHA GÜZEL BİR VEDA OLABİLİRDİ
Burak Ağabey (Yılmaz) bence Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi. Çok büyük hizmetleri oldu. Her türlü alkışı hak ediyor. Ona daha güzel bir veda olabilirdi, belki bir şampiyonayla ama olmadı. Onun yaşlarına kadar oynayabilir miyiz? İnşallah, bakacağız. Şu anda milli takımda tecrübeli olarak ben ve Hakan var. Katar'daki Dünya Kupası'ndamücadele etmeyi çok isterdikancak geçen geçti. Bir sonraki turnuvaya hazır olmamız gerekiyor.