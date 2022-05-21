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Giriş Tarihi: 22.5.2022 00:05

Almanya Kupası'nı Leipzig kazandı

AA
Almanya Kupası’nı Leipzig kazandı

Almanya Kupası finalinde Freiburg'u penaltı atışları sonunda 5-3 yenen Leipzig, şampiyon oldu.

Berlin Olimpiyat Stadında oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmada Freiburg, 19. dakikada Maximilian Eggestein'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig 76. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümlerinde gol olmayınca da penaltı atışlarına geçildi.

Leipzig, penaltılarda Freiburg'a 5-3 üstünlük sağlayıp, Almanya Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü.

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Almanya Kupası'nı Leipzig kazandı
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