Beşiktaş 1-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU) | Beşiktaş - Konyaspor MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 38. Haftasında Beşiktaş ve Konyaspor sezonun son maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede her iki takımda pek çok gol pozisyonuna girerken her iki takımda bu pozisyonlardan birini gole çevirdi ve müsabaka 1-1'lik skorla berabere tamamlandı.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Konyaspor mücadelesinin geniş özeti ve tüm detayları şöyle;

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasındaki Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

İLK YARI

24. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

42. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Rahmanovic'in, Konyaspor yarı alanından sol çapraza attığı uzun topla buluşarak çizgiye inen Michalak'ın arka direğe ortasında, yine Rahmanovic topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

57. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında Ahmed Hassan meşin yuvarlağa altı pas önünde kafayla vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

66. dakikada orta sahada topu kapan Batshuayi ceza sahası dışından şutunu çekti, Sehic gole izin vermedi.

83. dakikada Ghezzal sol taraftan yerden sert bir orta gönderdi. Penaltı noktası bölgesinden Güven Yalçın'ın gelişine vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

90. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Batshuayi'nin ön direkteki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Montero, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Can Bozdoğan (Dk. 68 Atiba), Umut Meraş (Dk. 82 Texeira), N'Koudou (Dk. 60 Batshuayi), Ghezzal, Larin (Dk. 60 Güven Yalçın)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 71 Endri), Michalak (Dk. 87 Alberk Koç), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 72 Bytyqi), Cikalleshi (Dk. 46 Ahmed Hassan)

Goller: Dk. 42 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+1 Kenan Karaman (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı, Dk. 79 Ghezzal, Dk. 80 Montero (Beşiktaş), Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 45 Sehic, Dk. 85 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)