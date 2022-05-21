Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu
Giriş Tarihi: 21.5.2022 17:11

İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu

AA
İngiltere Premier Lig’de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu

Premier Lig'de son haftaya lider giren Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre De Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen De Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
Buğdayda küresel oyun! Türkiye’de sorun yok
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?
FETÖ'nün yeni iletişim ağı deşifre oldu! Sinsi plan ortaya çıktı
Bu akşam mutlaka izleyin
Son dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya! Şennur Demir, Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA