Valerien Ismael'den net mesaj! "Beşiktaş’ta oynamanın ne anlama gelen oyuncularla oynayacağız"

"SORLOTH KONUSUNDA YORUM YAPAMAM"

Takımda sözleşmesi biten oyuncular ile ilgili de düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam, "Yeni sezon içinde çok çalışıyoruz. Devam edecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Dün başkan ve Ceyhun beyle toplantı gerçekleştirdik, kararlarımızı bildirdik. Yönetim bizim kararlarımızı biliyor. Onlarında vereceği kararlar olacaktır. Biraz beklememiz gerekebilir görüşmelerden dolayı. Kulüp en doğru hamleyi yapacaktır. Atiba'da aynı durumda, o da aynı süreci yaşıyor, o konuyla ilgilide karar alınacaktır. Mevkiler özelinde ihtiyaçlarımız netleştiği zaman, kalanlar belli olduğunda daha net görüntü çıkacak. Bu sezon çok geniş kadromuz yok. Sezonu bu kadroyla bitirdik ama ihtiyaç anlamında rakam veremem. Özellikle kilit mevkilerdeki ihtiyaçlarımızı belirleyip kalanlarda olursa bundan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Öncelikle en kilit mevkideki oyuncuları tespit etmemiz gerek. Sörloth konusunda yorum yapamam, isim vermek istemiyorum. Çalışmalarımız var transferlerle alakalı. Pozisyona uyan, mantaliteye uyan oyunculardan bahsettim. Öncelikle bize yardımcı olması için Kenan'ı beke koyduk. İyi de oynadı. Sağ tarafa bir transfer bizim önceliğimiz değil. Kenan ve Rosier ile orayı götürebiliriz" ifadelerini kullandı.