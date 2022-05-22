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Giriş Tarihi: 22.5.2022 12:12

Bursasporlu Joao Pedro takıma veda etti

İHA
Bursasporlu Joao Pedro takıma veda etti

Bursaspor’un Portekizli futbolcusu Joao Pedro, Yeşil-Beyazlı takıma veda etti. Golcü oyuncu, “Bursaspor’un ligde kalabilmesi için geldim ama maalesef mümkün olmadı. Arkadaşlarım ve ben sahada her şeyimizi verdik. Taraftarımıza bana verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah bu hikaye burada bitmez” dedi.

Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro, takıma veda etti. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından şu sözleri sarfetti: "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum çünkü her zaman sana sevinç, gurur ve başarı duygusuyla veda edeceğimi düşündüm. Yakındı, doğru ama futbol her zaman adil değil ya da istediğimiz gibi gitmiyor. Bursaspor'un ligde kalabilmesi için geldim ama maalesef mümkün olmadı. Arkadaşlarım ve ben sahada her şeyimizi verdik. Ligde kalabileceğimizi taraftarımıza inandırdık. Maalesef olmadı."

"BU DÜNYA DIŞINDA BİR GÜZELLİKTİ"
Joao Pedro açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bana bu takımda oynama ve bu kulübün büyüsünü hissetme fırsatı verdiği için Tanrı'ya teşekkür ederim. Son mutluluğu yaşatamadığım için özür dilerim ama Bursaspor harika bir camia ve eminim ki düzelecektir. Birlikte çalıştığım iki teknik direktör Tamer Tuna ve Mustafa Er'e güvenleri ve bana verdikleri taktikler için teşekkür ederim. Aynı zamanda personel ve yönetime de her şey için teşekkürler Ve tüm taraftarımız onlara özel teşekkür ediyorum. Beni karşılama şekliniz ve bana güç vermeniz bu dünyanın dışında bir güzellikti. Birlikte geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim. İnşallah bu hikaye burada bitmez."

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Bursasporlu Joao Pedro takıma veda etti
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