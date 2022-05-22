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Giriş Tarihi: 22.5.2022 17:23

Son dakika: İtalya Serie A'da şampiyon belli oluyor! Inter mi, Milan mı?

Son dakika: İtalya Serie A’da şampiyon belli oluyor! Inter mi, Milan mı?

Son dakika haberi: İtalya Serie A'da 2021-22 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarından ardından sona erecek ve şampiyon belli olacak. Gözler Serie A'da kimin şampiyon olacağına çevrildi. Milan 83 puanla lider konumda bulunurken, Inter ise 81 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Inter mi yoksa Milan mı şampiyon olacak?  Venezia ve Genoa'nın ardından ise lige veda eden 3. takım kim olacak? İşte tüm detaylar...

İtalya Serie A'da 2021-22 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarından ardından sona erecek ve şampiyon belli olacak. Gözler Serie A'da kimin şampiyon olacağına çevrildi. Milan 83 puanla lider konumda bulunurken, Inter ise 81 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Inter mi yoksa Milan mı şampiyon olacak? Venezia ve Genoa'nın ardından ise lige veda eden 3. takım kim olacak?

MILAN VE INTER İÇİN KRİTİK MAÇLAR

Son haftaya Inter'in 2 puan önünde ilk sırada giren Milan, Sassuolo'ya konuk olacak. Inter ise sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.

37 maçta topladığı 83 puanla ligin zirvesinde yer alan Milan, Sassuolo'ya kaybetmemesi veya Inter'in kazanamaması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Inter ise Sampdoria'yı mağlup edip Milan'ın Sassuolo'ya yenilmesini bekleyecek.

Puan eşitliği halinde ise iki takımın aralarında oynadığı maçlara bakıldığı için Milan, yine şampiyonluğunu ilan edecek. Inter ve Milan arasında bu sezon oynanan bir maç 1-1, diğer maç ise Milan 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

KÜME DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLACAK

İtalya Serie A'da Venezia ve Genoa ardından lige veda eden son takım bugün netleşecek. Lige daha önce veda eden Venezia'nın ardından dün, Bologna'ya 1-0 yenilen Genoa, küme düşen ikinci takım olmuştu.

Bugün oynanacak karşılaşmaların ardından Cagliari ya da Salernitana, lige veda edecek. Cagliari'nin 2 puan önünde 17. sırada yer alan Salernitana, sezonun son maçında Udinese'yi ağırlayacak.

MAÇLAR KAÇTA BAŞLAYACAK?

Serie A'da şampiyon belli olacağı Inter-Sampdoria ve Sassuolo-Milan maçları TSİ 19.00'da başlayacak. Küme düşen son takımın belli olacağı karşılaşmalar ise TSİ 22.00'de oynanacak.

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Son dakika: İtalya Serie A'da şampiyon belli oluyor! Inter mi, Milan mı?
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