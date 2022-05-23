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Giriş Tarihi: 23.5.2022 11:34 Son Güncelleme: 23.5.2022 11:35

Galatasaray'dan Yanis Hamache hamlesi! Avrupa'yla dev transfer yarışı...

Galatasaray’dan Yanis Hamache hamlesi! Avrupa’yla dev transfer yarışı...

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray'da başkanlık krizi sürerken, yeni sezon transfer çalışmaları da devam ediyor. Portekiz basını, sarı kırmızılı ekibin Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgilendiğini iddia etti. İşte transferin tüm detayları....

Spor Toto Süper Lig'de beklenen çıkışı yakalayamayıp ligi 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık krizi devam ederken bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediliyor.

VAN AANHOLT'UN ALTERNATİFİ HAMACHE

Sol bekte Van Aanholt'a alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Boavista'da forma giyen Yanis Hamache ile ilgileniyor.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Galatasaray ve Fransız Nice ekibinin yanı sıra Hamache ile Saint-Etienne, Brest, Lorient, Sassuolo ve Feyenoord da ilgileniyor.

8 GOL KATKISI

Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayına kadar devam eden Cezayir asıllı Fransız futbolcu bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Boavista formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Hamache, 4 gol 4 asistle oynayarak 8 gole doğrudan katkı yaptı.

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Galatasaray'dan Yanis Hamache hamlesi! Avrupa'yla dev transfer yarışı...
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