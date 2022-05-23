Spor Toto Süper Lig'de beklenen çıkışı yakalayamayıp ligi 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık krizi devam ederken bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediliyor.
VAN AANHOLT'UN ALTERNATİFİ HAMACHE
Sol bekte Van Aanholt'a alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Boavista'da forma giyen Yanis Hamache ile ilgileniyor.
8 GOL KATKISI
Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayına kadar devam eden Cezayir asıllı Fransız futbolcu bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Boavista formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Hamache, 4 gol 4 asistle oynayarak 8 gole doğrudan katkı yaptı.