Beşiktaş Denetim Kurulu Başkan Adayı Gökhan Tiryaki: "Kişilere bağımlılığı ortadan kaldıracağız"

29 Mayıs'ta gerçekleşecek Beşiktaş Olağan Genel Kurul'unda seçim yaklaştıkça heyecan da artıyor. Başkanlık seçimi dışında kurullar seçiminde de adaylar yoğun çalışma içerisinde. Uzun yıllardır siyah-beyazlı kulüpte tartışma konusu olan Denetim Kurulu başkanlığına aday olan Gökhan Tiryaki SABAH SPOR'un sorularını yanıtladı.

BEŞİKTAŞ'TA YÖNETİMLER DEĞİŞİYOR SORUNLAR AYNI

29 Haziranda gerçekleşecek seçimli genel kurulda denetim kurulu başkanlığına aday oldunuz. Önceki ve mevcut denetim kurullarından neyi farklı yapmayı vaad ediyorsunuz?

Beşiktaş'ta yıllardır yönetimler değişse de ne yazık ki sorunlar değişmiyor, hatta gittikçe büyüyor. Bunun en temel sebebi işleyen, güven veren bir denetim mekanizmasından yoksun olmamız.

Denetim kurulları var, ama gerçek anlamda işlevsel ve değer katan kurulları gördük mü? Hayır. Oysa denetim kurullarının bazı riskleri önceden görüp, bağımsız bir göz olarak yönetimleri bilgilendirmesi, öneriler getirmesi, gerektiğinde uyarması ve hatalar, suistimaller, ihmaller yapılmasını engelleyecek caydırıcı bir mekanizma olması gerekiyor. Eğer ortada gerçekleşmiş bir vaka varsa, tespit edilmesi, sebeplerinin ve faillerinin anlaşılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar pasif, izleyen, tabir yerinde ise "refakat eden" denetim kurullları gördük.

DENETİM KURULU REFAKATÇİ DEĞİLDİR!

Refakatçi değil, hakikatli bir denetim kurulu olmalı. BJK Divan Kurulu ve Genel Kurulu üyelerinin, taraftarlarının, hatta yatırımcılarının doğru bilgilere, şeffaf ve pratik bir şekilde erişebilmeleri en doğal hakları. Tüm bunlara ek olarak çağdaş bir denetim anlayışının eksikliği bariz bir şekilde hissediliyor. Sadece mali tablolara odaklı, finansal durumun ardındaki gerçeklikleri kavramak ve onlara eğilmekten uzak denetim bakış açısı ile Beşiktaş'ı bırakın ileri taşımak, bugününü bile korumak mümkün değil. Bugün Finansal – Hukuk – Süreç ve Dijital eksenleri harmanlayan çok boyutlu bir denetim anlayışı olmalı ve şu ana dek Beşiktaş Genel Kurul üyeleri ve taraftarları bu yaklaşımı maalesef göremediler. Tüm bunlara ek olarak, BJK bünyesindeki kurulların ortak paydası Beşiktaş'a hizmet etmek ve kulübün menfaatleri korumaktır. Bu da ancak iyi bir iletişim ve işbirliği ile olur. Denetim kurulu, Yönetim Kurulu ve diğer tüm kurullar ile yakın çalışması gerekirken hep uzakta kaldı. Yakın çalışmak demek, her konuda aynı fikirde olmak, çatışmadan kaçınmak, yanlışa yanlış demekten imtina etmek anlamına gelmiyor. Aksine olayların içinde ve haberdar olup, ne zaman ne gerekiyorsa onu yapmak anlamına geliyor. Pasif, sessiz değil konuları yakından takip eden ama bunu bağımsız şekilde yapan bir denetim kuruluna ihtiyaç var.

SPOR KULÜPLERİ RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ve kulüplerin karşı karşıya olduğu riskler nelerdir? Denetim neden önemli?

Risk tabanlı olmayan bir denetim anlayışı düşünülemez. Bu sebeple Aydınlık Beşiktaş olarak kulübümüzün taşıdığı riskleri tespit ederek bağımsız, yalın, yasa ve tüzüğü uygun bir denetim anlayışı ile çözüm geliştiren, yol gösteren ve teknolojik altyapısıyla etkinlik, verimlilik ve şeffaflığı sağlayan bir denetim sisteminin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlayarak örnek oluşturmak.

Spor kulüpleri birçok farklı risk ile karşı karşıya. Bunların başında sportif başarısızlık riski geliyor ve etkileri oldukça fazla. Gelirlerde istikrarsızlık, ekonomideki olumsuz gelişmelerin etkisine fazlasıyla açık olmak, futbolcuların bonservis ve maaş yükünün getirdiği kontrol edilmesi güç gider yapısı, sosyal medyanın artan gücü ile iyiden iyiye zorlaşan iletişim konusu, birçok farklı kanun ve regülasyona aynı anda tabii olmakla ortaya çıkan uyum ve hukuksal konular önemli risk kalemleri olarak göze çarpıyor. Ayrıca kısa vadeli hedeflerin ve popülist bir iklimin beslediği yönetsel riskler, şike-teşvik-manipülasyon-yasa dışı bahis-korsan ürün ve yayın gibi hem kontrol, hem de yasa dışı konular, menajerlik müessesinden kaynaklanan bir takım problemler, sporcu sağlığı ile ilgili oluşabilecek olumsuz durumlar, taraftar kaynaklı riskler, kulübün itibarını ve sosyal dinamiklerini tehdit eden unsurlar, jeopolitik gelişmeler ve tabii ki siber tehditler ve dijital riskler bu listeye eklenebilir.

KİŞİLERE BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Siz Beşiktaş'a nasıl bir denetim anlayışı getirmeyi düşünüyorsunuz?

Biz, Aydınlık Beşiktaş olarak risk tabanlı, proaktif, kulüp içi ve dışı paydaşlarla sağlıklı diyaloglara dayanan; dünya standartlarında ve çağdaş yani Finansal – Hukuk – Süreç ve Dijital olmak üzere dört ana boyutu içeren bir denetim anlayışı getireceğiz. İçeride kurulmamış sistemi kuracak, kişilere bağımlılığı ortadan kaldıracak ve denetim kültürünü kulübe yerleştireceğiz. Biz kısaca buna "Kartal Gözü Denetim Sistemi" ismini veriyoruz. Çünkü kartal gözü gibi keskin bir göz, atık icra etmesi gereken gözetim rolü hakkıyla yapabilmeli.

Aydınlık Beşiktaş ekibi olarak vizyonunuz nedir?

Vizyonumuz; hayata geçireceği dünya standartlarındaki denetim felsefesi ve işleyişi ile kulübümüzün itibarı ve değerlerine; finansal – beşeri – sosyal – sportif – dijital varlıklarına zarar verecek kişi ve kurumlar karşısında önleyici ve caydırıcı bir denge unsuru olarak Beşiktaşımızın şanlı geleneğini, güvenilir bir geleceğe taşımaya hizmet etmek. Şu ana dek sayısız kongre üyesi, dernek, eski sporcu, kanaat önderi, basın temsilcisi ve taraftar ile görüştük. Bu vizyon, onların da seslerini içeren kolektif ve akılcı bir vizyondur.

BEŞİKTAŞ KİMSENİN MALI DEĞİL AMA ORTAK DEĞERİ

Beşiktaş ve Genel Kurul Üyeleri ve taraftarlarına mesajlarınız neler?

Tüm Beşiktaş taraftarları kuşkusuz Beşiktaş'a gönülden sıkı sıkıya bağlı. Ancak bu bağı daha da güçlendirmek ve derinleştirmek lazım. Üye olmayan taraftarlarımızı kulübümüze üye olmaya, üye olanları genel kurullara ve seçimlere iştirak etmeye, listeleri ve adayları iyi incelemeye davet ediyoruz. Bütün Beşiktaşlıların aktif bir şekilde kulüpte olanları takip etmesi, sorgulaması, katılımcı olmaları ve katkı sağlamaları önemli. Beşiktaş kimsenin malı değil ama hepimizin ortak değeri. Bu süreçte eğer sorularınız olursa, Aydınlık Beşiktaş olarak her şekilde destek olmaktan mutluluk duyarız.