Tek şampiyonlukla yetinmeyiz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN SPORTS'a konuştu. Şampiyonluğun geldiğinibelirten Avcı, gelecek planlarını da anlattı. Bordo-mavililere imza atmasında büyük pay sahibi olan58 yaşındaki hoca, Trabzonspor taraftarına da övgü yağdırdı. İşte satır başları:Trabzonspor'u kendi evladı gibi görüyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz.bitti. Esas bundan sonraki süreç başlıyor. Geçen sene Beşiktaş şampiyon oldu. Kupayı kazandı. Sergen hoca ile 15. haftada yollar ayrıldı. Öncesinde Okan hoca. Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Galatasaray'da Fatih hoca ayrıca...Abdülkadir Ömür'den "Çok özel oyuncularla çalıştım; Nuri Şahin, Arda Turan, Emre Belözoğlu...diye bahseden Abdullah Avcı, kiralık sözleşmesi biten Denswil'le ilgiliifadelerini kullandı. "Uğurcan Çakır gidecek mi" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kaptana, Yusuf Yazıcı'dan fazla bonservis kazandırmak yakışır." Bilindiği üzere Yusuf, 2019'da bordomavililerden Fransız ekibi Lille'eile transfer olmuştu.Transferde geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istediklerini vurgulayan Abdullah Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor.lazım."Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 23 Nisan'da oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve aşil tendonu yırtılan Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'le ilgili de bir detay paylaştı:dedi."