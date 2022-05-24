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Giriş Tarihi: 24.5.2022

Tek şampiyonlukla yetinmeyiz!

Tek şampiyonlukla yetinmeyiz!

İç ve dış transferlerden bordo-mavili futbolcuların performanslarına, gelecek planlarından oyuncularıyla diyaloglarına kadar birçok konuya değinen tecrübeli çalıştırıcı, daha iyisini yapmak istediklerini söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN SPORTS'a konuştu. Şampiyonluğun geldiğini 9. haftada oynanan ve 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçında hissettiğini belirten Avcı, gelecek planlarını da anlattı. Bordo-mavililere imza atmasında büyük pay sahibi olan Asbaşkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür eden 58 yaşındaki hoca, Trabzonspor taraftarına da övgü yağdırdı. İşte satır başları:
TARAFTAR, Trabzonspor'u kendi evladı gibi görüyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.
TRABZONSPOR tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz.
ŞAMPIYONLUK bitti. Esas bundan sonraki süreç başlıyor. Geçen sene Beşiktaş şampiyon oldu. Kupayı kazandı. Sergen hoca ile 15. haftada yollar ayrıldı. Öncesinde Okan hoca. Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Galatasaray'da Fatih hoca ayrıca...

KAPTANA BONSERVİSTE YUSUF'U GEÇMEK YAKIŞIR
Abdülkadir Ömür'den "Çok özel oyuncularla çalıştım; Nuri Şahin, Arda Turan, Emre Belözoğlu... Abdülkadir Ömür de o tarz özel bir oyuncu" diye bahseden Abdullah Avcı, kiralık sözleşmesi biten Denswil'le ilgili "Kalmak istiyor, biz de devam etmeyi düşünüyoruz, görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı. "Uğurcan Çakır gidecek mi" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kaptana, Yusuf Yazıcı'dan fazla bonservis kazandırmak yakışır." Bilindiği üzere Yusuf, 2019'da bordomavililerden Fransız ekibi Lille'e 16.5 milyon Euro bonservis bedeli + 1 milyon Euro bonus + Edgar IE ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile transfer olmuştu.

EN AZ 6 TRANSFER
Transferde geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istediklerini vurgulayan Abdullah Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Bir sağ bek, bir sol bek, bir sağ stoper, 6-8 numara oynayabilen bir genç, bir tecrübeli isim, bir kanat ve gidenlere göre başka oyuncu lazım."

SAKIN SAĞ BEK ALMA HOCAM!
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 23 Nisan'da oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve aşil tendonu yırtılan Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'le ilgili de bir detay paylaştı: "Bir orta saha oyuncusu gibi Peres. Visca'nın ardından performansı daha da arttı. Çok memnunuz. Sakatlanınca, 'Sakın sağ bek alma, döneceğim' dedi."

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Tek şampiyonlukla yetinmeyiz!
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