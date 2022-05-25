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Giriş Tarihi: 25.5.2022

Abdullah Avcı damgası!

UĞUR ÇEM
Abdullah Avcı damgası!

Şampiyon apoletli ABDULLAH AVCI, 2.13 puan ortalamasıyla Avrupa’nın en iyi 10. teknik direktörü oldu. Tüm kariyerinde ise yerliler arasında 4. sırada

Trabzonspor başarılı geçen bir sezonu şampiyonlukla noktalarken, Abdullah Avcı da performansıyla Avrupa'nın elit teknik adamları arasına girdi. 38 karşılaşma sonunda 2.13 puan ortalamasına imza atan 58 yaşındaki çalıştırıcı, tüm sezon sıralamasında 10. basamakta yer aldı. Listenin en üstünde ise Portekiz ekibi Porto'yu mutlu sona ulaştıran Sergio Conceiçao (2.67) bulunuyor. 81 puanla kendi puan rekorunu (73) kıran Abdullah Avcı, Süper Lig'de ulaştığı değerle Türkiye'nin en iyi dördüncü yerli teknik direktörü oldu. Şampiyon apoletli hoca, 401 maçta 1.73 ortalama tuttururken, ilk basamakta 2.04 ile Fatih Terim yer aldı. Onu sırasıyla Şenol Güneş (1.86) ve Mustafa Denizli (1.81) takip ediyor.

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Abdullah Avcı damgası!
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