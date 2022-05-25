Abdullah Avcı damgası!

Şampiyon apoletli ABDULLAH AVCI, 2.13 puan ortalamasıyla Avrupa’nın en iyi 10. teknik direktörü oldu. Tüm kariyerinde ise yerliler arasında 4. sırada
Trabzonspor başarılı geçen bir sezonu şampiyonlukla noktalarken, Abdullah Avcı da performansıyla Avrupa'nın elit teknik adamları arasına girdi. 38 karşılaşmasonunda 2.13 puan ortalamasınaimza atan 58 yaşındakiçalıştırıcı, tüm sezon sıralamasında10. basamaktayer aldı. Listenin enüstünde ise Portekiz ekibiPorto'yu mutlu sona ulaştıranSergio Conceiçao(2.67) bulunuyor. 81 puanla kendi puan rekorunu (73) kıran Abdullah Avcı, Süper Lig'de ulaştığı değerle Türkiye'nin en iyi dördüncü yerli teknik direktörü oldu. Şampiyon apoletlihoca, 401 maçta 1.73ortalama tuttururken, ilk basamakta2.04 ile Fatih Terim yeraldı. Onu sırasıyla Şenol Güneş(1.86) ve Mustafa Denizli (1.81)takip ediyor.