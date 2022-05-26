Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da Kazımcan Karataş pazarlığı
Giriş Tarihi: 26.5.2022 11:51

Altay'da Kazımcan Karataş pazarlığı

Altay’da Kazımcan Karataş pazarlığı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'da forma giyen Kazımcan Karataş, birçok takımın radarına girdi. 19 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibi Westerlo ile Süper Lig takımlarından Konyaspor'un resmi teklif sunduğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'den 371 milyon TL'lik tarihi borç yüküyle düşen Altay'da yeni yönetim genç sol bek Kazımcan Karataş'a gelen teklifleri değerlendiriyor.

Son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilen 19 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibi Westerlo ile Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un resmi teklif sunduğu öğrenildi. Westerlo'nun 300 bin Euro, Konyaspor'un ise 500 bin Euro önerdiği öğrenilirken, bu teklifleri yetersiz bulan İzmir etmsilcisinin Kazımcan'ın tranfserinden 1.5 milyon Euro bonservis geliri beklediği ifade edildi.

Altay, bonservis gelirinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay da almayı talep ediyor. Belçika ekibinin önümüzdeki günlerde Kazımcan için Altay'a yeni bir teklif sunacağı bildirildi. Bu sezon altyapısından yetiştiği Altay'da 22 Süper Lig maçına çıkan genç krampon, toplam 1399 dakika görev alıp 1 asist yaptı. Sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabilen Kazımcan'ı değerini bulmaması durumunda kadroda tutmayı planlayan yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu gelişimini sürdürebileceği bir kulübe gönderecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyalog: "Gidersen ayıp edersin"
Terbiyesizlik yapmayacaksın!
Fezada kırtasiye
IMF’nin ‘kapansın’ dediği Halkbank her türlü operasyona rağmen…. 21 yılda 61 kat büyüdü
29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak
Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor?
CHP ve HDP Türkiye düşmanlığında birleşti! Finlandiya medyasında skandal sözler: NATO'ya gireceksiniz, Erdoğan taktik hata yapıyor
Bakan Murat Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar: 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Somut adımlar atılmazsa ilerleme olamayacak!
SON DAKİKA! 1 milyona yakın esnaf bu haberi bekliyordu! Vergi istisnası Resmi Gazete'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da Kazımcan Karataş pazarlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA