Real Madrid’den Raheem Sterling bombası! Rekor ücret yolda...

Erling Haaland'ı kaptıran Real Madrid, Raheem Sterling'i Manchester City'den koparmaya kararlı. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak gösterilen ve 2019 yılında piyasa değeri 160 milyon euro seviyelerine kadar çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Manchester City ile yeni sözleşme görüşmelerini durdurdu.