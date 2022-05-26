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Giriş Tarihi: 26.5.2022 10:18 Son Güncelleme: 26.5.2022 10:21

Real Madrid'den Raheem Sterling bombası! Rekor ücret yolda...

Real Madrid’den Raheem Sterling bombası! Rekor ücret yolda...

Kylian Mbappe ve Erling Haaland transferlerinde başarısız olan Real Madrid, Manchester City forması giyen yıldız futbolcu Raheem Sterling'le bombayı patlatmayı planlıyor. İşte rekor transferin tüm detayları...

Erling Haaland'ı kaptıran Real Madrid, Raheem Sterling'i Manchester City'den koparmaya kararlı. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak gösterilen ve 2019 yılında piyasa değeri 160 milyon euro seviyelerine kadar çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Manchester City ile yeni sözleşme görüşmelerini durdurdu.

ERLING HAALAND'IN YERİNE RAHEEM STERLING

The Sun'ın haberine göre; Real Madrid, Raheem Sterling ile bu yaz 50 milyon sterlinlik bir anlaşma imzalamak istiyor. Eflatun-beyazlılar uzun zamandır İngiliz yıldızı takip ediyor. Manchester City'de istediği gibi forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Erling Haaland'ın transferi ile birlikte oyun sisteminde değişikliğe gitmeye hazırlanan Pep Guardiola, Raheem Sterling'in gidişine izin verebilir.

REAL MADRID RAHEEM STERLING İÇİN SERVET ÖDEYECEK

27 yaşındaki kanat oyuncusunun, kariyerinin bir kısmını Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde geçirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Erling Haaland'ı Manchester City'e kaptırıp Kylian Mbappe'yi de PSG'den koparamayınca gözünü kararttı. Ayrıca, eflatun-beyazlılarda Başkan Perez, Raheem Sterling transferini 50 milyon sterline bitirmeyi hedefliyor.

RAHEEM STERLİNG'İN MANCHESTER CITY KARNESİ

Bu sezon Manchester City ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Sterling 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri de 85 milyon euro.

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Real Madrid'den Raheem Sterling bombası! Rekor ücret yolda...
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