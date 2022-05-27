Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil, Cakarta'da cuma namazını kıldı!
Giriş Tarihi: 27.5.2022 12:26

Mesut Özil, Cakarta'da cuma namazını kıldı!

AA
Mesut Özil, Cakarta’da cuma namazını kıldı!

Fenerbahçe'ni kadro dışı kalan yıldız futbolcusu Mesut Özil, işbirliği için gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da cuma namazı kıldı. İşte tüm detaylar...

Endonezya Turizm Bakanlığı'nın, ülkenin turizmini uluslararası arenada tanıtmak için anlaştığı Mesut Özil, Cakarta'nın sembollerinden İstiklal Camisi'ni ziyaret etti. Camide cuma namazı kılan tecrübeli futbolcu, ziyareti sırasında İstiklal Camisi Büyük İmamı Nasaruddin Umar ve Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Aşkın Asan ile bir araya geldi.

Halkın büyük ilgi gösterdiği tecrübeli futbolcu, Nasaruddin Umar'a Fenerbahçe forması hediye etti. Öncesinde ülkede bir dizi temaslarda bulunan Mesut, Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kendi markasının ürünlerinin üretildiği fabrikayı ziyaret eden ve Bali United Kulübü yetkilileriyle bir araya gelen Mesut Özil, Gelaro Bung Karno Stadı'nda ise gençler için düzenlenen futbol eğitimine katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım ve kim kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Sivasspor, Kayserispor’u devirdi kupaya uzandı…
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çok net mesaj! "Buna uymazlarsa ileri noktaya taşırız"
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti! İstanbul depremi uyarıları ile kamuoyunda dikkat çekmişti
LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, ne zaman yükselecek? CANLI GRAFİK: LUNA COİN yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu?
Son dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!
Doktora öğrencisinden akılalmaz intikam: 8 yıla kadar hapsi isteniyor
Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi... Vali Gül'den ilk açıklama
Böyle teraziye böyle dirhem
29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil, Cakarta'da cuma namazını kıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA