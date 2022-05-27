Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Emre Mor, Mert Hakan, İrfan Can...
Giriş Tarihi: 27.5.2022 15:05 Son Güncelleme: 27.5.2022 15:50

Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Emre Mor, Mert Hakan, İrfan Can...

Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’tan flaş açıklama! Emre Mor, Mert Hakan, İrfan Can...

Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz; Karagümrüklü Emre Mor, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi aday kadroya neden çağırmadığına ilişkin gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte Kuntz'un o açıklamaları...

Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz; Karagümrüklü Emre Mor, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi aday kadroya neden çağırmadığına ilişkin gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Bu 4 maç için biraz daha genç isimleri tercih ettik. Bize nasıl yardımcı olabileceklerine bakacağız.

YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. Sahada asla vazgeçmediğini ve bir şeyler yapmak istediğini gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmemesi de çok değerli. Benim için olağanüstü özellikler.

TIAGO ÇUKUR VE SALİH ÖZCAN

Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik. Salih Özcan aramızda o da bir başarısı hikayesi yazdı ve Dortmund'a imza attı.

"BURAK YILMAZ'DAN SONRA..."

Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak.

"FERDİ KADIOĞLU İÇİN MUTLUYUM"

Ferdi Kadıoğlu ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor çünkü sağ bek, sol bek hatta önde de oynayabiliyor. Onu Almanya'daki U21 milli maçlarında izlemiştim. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'deki en iyi oyunculardan biriydi. Emre Mor ile iletişim halindeyim, onun için Milli Takım kapısını açık tutmak istiyorum

EMRE MOR, İRFAN CAN İTİRAFI

İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik.

MERT HAKAN İÇİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Mert Hakan Yandaş için de kapıyı kapatmak istemiyorum. Kadroya aldığımız oyuncuların bu sezonki performanslarının bir tık daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Aralarda küçük farklar var ve biz bu farklara göre karar vermek zorunda kalıyoruz.

"İYİ BİR TEMEL KURMALIYIZ"

Bizim için bu maçlar 4'lü ve 3'lü sisteme geçişte belirleyici olacak. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Ama iyi bir temel kurmalıyız.

İSTANBUL'A GELMEK ZORUNDA DEĞİLİM

Kaç maç izledim bilmiyorum, liste yok. Ancak tahmin ediyorum 40 maç olmuştur. İstanbul'a gelmek benim için bir zorunluluk değil. Bu şehri ve ülkeyi çok sevdiğim için buraya geliyorum. Oyuncuların yüzde 80'i yurt dışında oynuyor ama ben haftanın 5 günü buradayım.

EN BÜYÜK YÜK ORKUN'DA

PSG, Real Madrid'e karşı teknik ya da taktik sebeplerle kaybetmedi. Real Madrid mental olarak çok güçlü olduğu için kaybetti. Bu konuda biz de gerekli adımları atıyoruz. Bu yıl 50 maç oynayan Orkun Kökçü takımımızda en fazla yükü taşıyan isim.

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Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Emre Mor, Mert Hakan, İrfan Can...
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