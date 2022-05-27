Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’tan flaş açıklama! Emre Mor, Mert Hakan, İrfan Can...

Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz; Karagümrüklü Emre Mor, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi aday kadroya neden çağırmadığına ilişkin gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Bu 4 maç için biraz daha genç isimleri tercih ettik. Bize nasıl yardımcı olabileceklerine bakacağız.