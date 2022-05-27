Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız hocadan Fenerbahçe itirafı! “Çantam hazır bekliyordum”

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon teknik direktör adayları arasında yer alan ve hatta görüşme aşamasına gelinen Marco Silva, The Athletic'e konuştu. Fulham'ı Premier Lig'e yükseleten tecrübeli çalıştıcı, Fenerbahçe hakkında bir itirafta bulundu.

PEREİRA ÖNCESİ GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve geliş süresinin hemen öncesinde Marco Silva ile görüşmeler yapılmıştı. Sarı-lacivertliler ile Portekizli teknik adam arasında bir anlaşma sağlanamamış ve Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

FULHAM'LA İNANILMAZ PERFORMANS

Portekizli teknik direktör, Championship ekibi Fulham'da bu sezon inanılmaz bir performans gösterdi. 44 yaşındaki çalıştırıcının öğrencileri Championship'i şampiyon tamamladı ve Premier Lig'e yükseldi.

'İMZA ATMAK RİSKLİYDİ'

Championship'teki bir takımın başına geçmesinin kariyeri için risk olup olmadığı sorulan Silva, Fulham tercihinin Fenerbahçe ya da geçen sezonki diğer seçenekleri kadar riskli olduğunu söyledi. "Kariyerinizde aldığınız her kararda risk vardır" diyen Silva, "Ama tabii ki Premier Lig'de 3 kulüpte görev aldıktan sonra Championship'te bir takıma imza atmak riskliydi" değerlendirmesini yaptı.

'ÇANTAM KAPIDA HAZIR BEKLİYORDU'

Fulham'ı tekrar Premier Lig'e yükselten Silva için, "geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırdı" ifadeleri kullanılırken, Portekizli teknik adam da, "Fenerbahçe için çantam kapıda hazır bekliyordu" açıklamasını yaptı.

'FARKLI BİR KARAR VERMEMİ SAĞLADI'

44 yaşındaki teknik adam daha sonra ise Fenerbahçe'ye "Hayır" deme sebebinin Fulham Sahibi Shadid Khan'ın kendisini ikna etmesi olduğunu söyledi. İngiliz ekibinin başına geçmesi için başkan yardımcısı Tony Khan ve İcra Kurulu Başkanı Alistair Mackintosh ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiğini söyleyen Silva, Fulham'ın teklifini kabul etmesini şu sözlerle açıkladı; "İnsanların, bana ve yardımcılarıma yaklaşma yöntemi ile projeyi bana sunma şekli, kulüpten bildiklerim ile birlikte farklı bir karar vermemi sağladı."