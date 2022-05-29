Fay hattını kırdık

“Bu şehrin büyük bir enerjisi var ama bu enerjiyi hep olumsuz yönde kullanmışlar. Ben bunu pozitife çevirmek için uğraştım… Artık işimiz daha zor. En büyük arzum Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon’da dinletmek.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, SABAH aracılığıyla camiaya ve taraftarlara mesaj gönderdi. Dünyanın konuştuğuşampiyonluk kutlamalarının emsalsizolduğunu ve hayatı boyunca unutmayacağınısöyleyen tecrübeli çalıştırıcı, daha büyükbaşarılar kazanmak için şimdiden kollarısıvadıklarını söyledi. Trabzon'daki sinerjinin başka hiçbir şehirde olmadığını söyleyen Avcı, "Bu şehrin büyük bir enerjisi var ama bu enerjiyi hep olumsuz yönde kullanmışlar. Ben bunu pozitife çevirmek için uğraştım. Karadeniz'de duygular yoğun ve insanıçok etkileyen bir samimiyet var" dedi.
BAŞARDIĞIMIZI TEKNEDE ANLADIM!
Şampiyon oldukları gecenin sabahında tam olarak neyi başardıklarını idrak edemediklerini vurgulayan 58 yaşındaki teknik adam, "Ben ilk olarak teknelerle çıktığımızda, 'Galiba çokönemli bir şey başardık' dedim. Tekneleri arabaları kullanır gibi kullanıyorlardı. Şehrin enerjisi inanılmazdı. Limana gittiğimizde gözlerime inanamadım. Ben 1998'de ABD'ye gittiğimde orada film çekilen platoları gezmiştim. Liman aynıbir film platosu gibiydi. İnsanlardan kara gözükmüyordu. Sanki bir tablo çizip oraya koymuşlar gibi hissettim. O zamana kadar tam olarak fark edememiştim ne yaşadığımızı" diye konuştu.
ACAYIP BİR ŞEYLER OLUYOR!
Taraftarın verdiği desteğin önemine vurgu yapan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana Demir maçından dönüşte şampiyonluğu hissetmeye başladım. Müthiş bir karşılama yapıldı. Taraftarlar sokaklara dökülmüş, geçitlerin üstünde, otobüslerin üstünde.. O zaman dedim ki 'Acayip bir şeyleroluyor...' Bunu tabii oyuncular da hissediyor."
HERKES BİZE SAYGI GÖSTERDİ
"ŞUNU kesinlikle ifade etmek isterim ki, yükümüz daha da arttı. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliği ve kalitesi oluşturmamız gerekiyor. Bu sezon iyi ki Trabzonspor var dedirttik. Herkes bize saygı gösterdi. Şimdi daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız." Taraftara ve camiaya yenimutluluklar tattıracağız
"EN büyük arzum da Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'da dinletmek.Taraftarımıza, camiamıza yeni mutluluklar tattırmak istiyoruz. Bordo-mavili renklere gönül verenler bizimle olmaya devam etsinler. Onların muhteşem desteği Trabzonspor'u ayakta tuttu. Çok özel olan bu camia ve taraftara her şey için teşekkür ederim."
KAYGILAR HEP ŞEHRİN PEŞİNDE
"Taraftarlarımız ocak ayında şampiyon olamadık diye üzüldüler, mart ayında olamadık diye üzüldüler.. Dedim, 'Tamam, nisan ayında oluruz'.. Ancak bu şehir daha önce yaşananlar nedeniyle kaygıları hep peşinde taşımış. 1.5 ay evvel bunun olabileceğini hissetmeme rağmen, şehrin hissettikleri nedeniyle beraber endişe yaşıyorsun. Kayserispor maçını 2-0 geriden gelip 3-2 kazandık. Bir misafirim vardı, taksiye binmiş. Taksi şoförü "Sorma ya! Akşam neredeyse şampiyonluğu kaçırıyorduk" demiş... Düşünebilir musunuz, o sırada 13 puan öndeydik! Ama artık fay hattı kırıldı. Bu enerji artık biraz daha oturacak."