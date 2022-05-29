Fay hattını kırdık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,aracılığıyla camiaya ve taraftarlara mesaj gönderdi.Trabzon'daki sinerjinin başka hiçbir şehirde olmadığını söyleyen Avcı, "Bu şehrin büyük bir enerjisi var ama bu enerjiyi hep olumsuz yönde kullanmışlar. Ben bunu pozitife çevirmek için uğraştım." dedi.Şampiyon oldukları gecenin sabahında tam olarak neyi başardıklarını idrak edemediklerini vurgulayan 58 yaşındaki teknik adam, "Ben ilk olarak teknelerle çıktığımızda,dedim. Tekneleri arabaları kullanır gibi kullanıyorlardı. Şehrin enerjisi inanılmazdı. Limana gittiğimizde gözlerime inanamadım. Ben 1998'de ABD'ye gittiğimde orada film çekilen platoları gezmiştim.İnsanlardan kara gözükmüyordu. Sanki bir tablo çizip oraya koymuşlar gibi hissettim. O zamana kadar tam olarak fark edememiştim ne yaşadığımızı" diye konuştu.Taraftarın verdiği desteğin önemine vurgu yapan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana Demir maçından dönüşte şampiyonluğu hissetmeye başladım. Müthiş bir karşılama yapıldı. Taraftarlar sokaklara dökülmüş, geçitlerin üstünde, otobüslerin üstünde.. O zaman dedim ki 'Bunu tabii oyuncular da hissediyor.""ŞUNU kesinlikle ifade etmek isterim ki, yükümüz daha da arttı. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliği ve kalitesi oluşturmamız gerekiyor.Herkes bize saygı gösterdi. Şimdi daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız.""EN büyük arzum da Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'da dinletmek.Taraftarımıza, camiamıza yeni mutluluklar tattırmak istiyoruz. Bordo-mavili renklere gönül verenler bizimle olmaya devam etsinler. Onların muhteşem desteği Trabzonspor'u ayakta tuttu. Çok özel olan bu camia ve taraftara her şey için teşekkür ederim.""Taraftarlarımız ocak ayında şampiyon olamadık diye üzüldüler, mart ayında olamadık diye üzüldüler.. Dedim, 'Tamam, nisan ayında oluruz'.. Ancak bu şehir daha önce yaşananlar nedeniyle kaygıları hep peşinde taşımış. 1.5 ay evvel bunun olabileceğini hissetmeme rağmen, şehrin hissettikleri nedeniyle beraber endişe yaşıyorsun. Kayserispor maçını 2-0 geriden gelip 3-2 kazandık. Bir misafirim vardı, taksiye binmiş. Taksi şoförü "Sorma ya! Akşam neredeyse şampiyonluğu kaçırıyorduk" demiş... Düşünebilir musunuz, o sırada 13 puan öndeydik! Ama artık fay hattı kırıldı. Bu enerji artık biraz daha oturacak."