Takviyeleri stoper ve hücum bölgesine yapacak olan Beşiktaş, 1'i yerli olmak üzere en az 2 stoper, 2 kanat ve 1 santrforu kesin olarak kadrosuna katmak istiyor. Alınacak santrfor sayısının 2'ye çıkma ihtimali de bir hayli kuvvetli.

Orta sahayı şimdilik Josef- Gedson-Emirhan ile götürmeyi düşünen teknik heyet, buraya takımda kalması muhtemel Can Bozdoğan'ı da yazıyor. Can Bozdoğan'ın bonservisinde Schalke ile anlaşılamazsa, alternatif isimlerle görüşülecek.