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Giriş Tarihi: 31.5.2022 12:17

Mert Çetin'e Avrupa ve Süper Lig'den dev talipler!

DHA
Mert Çetin’e Avrupa ve Süper Lig’den dev talipler!

Devre arasında İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan 6 aylığına Kayserispor'a kiralık olarak transfer olan 25 yaşındaki milli stoper Mert Çetin, özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Devre arasında İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan 6 aylığına Kayserispor'a kiralık olarak transfer olan 25 yaşındaki milli stoper Mert Çetin, özel açıklamalarda bulundu. Çetin, "Almanya Bundesliga ve Fransa Lig 1'den teklifiler vardı. Kayserispor'a gelmeden önce Berna başkan ile konuştum. Ligin ikinci yarısı benim adıma iyi geçti. Oynamaya ihtiyacım vardı ve 12-13 maça çıktım. Kendimi çok güçlü ve hazır hissediyorum" dedi.


"ALMANYA BUNDESLİGA VE FRANSA LİG 1'DEN TEKLİFİLER VARDI"
Devre arasında Fransa ve Almanya'dan resmi teklif aldığını söyleyen Çetin, "Ocak ayında Kayserispor'a geldim. Verona'dan ayrılırken Almanya Bundesliga ve Fransa Lig 1'den teklifler vardı. Kayserispor'a gelmeden önce Berna başkan ile konuştum. Kulübün yönetim şekli ve kaliteli oyunculara sahip olması Kayserispor'a gelmemde etken oldu. Berna başkanıma da teşekkür ediyorum. Ligin ikinci yarısı benim adıma iyi geçti. Oynamaya ihtiyacım vardı ve 12-13 maça çıktım. Kendimi çok güçlü ve hazır hissediyorum" ifadelerini kullandı.


"KAYSERİSPOR TARAFTARINI ÇOK SEVDİM"
Kayserispor taraftarı ile arasında iyi bir bağ oluştuğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Hedefimiz kupayı almaktı ama şanssız bir maç oynadık ve finalde kupayı kaybettik. Üzgünüz ve buradan ayrılırken kupayla ayrılmak, Kayserispor taraftarına kupayı hediye etmek isterdim. Gelecek sezonlarda Kayserispor'un başarılı olacağına inanıyorum. Kayserispor taraftarını çok sevdim. 6 aylık süreçte şehre karşı aidiyetimi hissettirdi. Onlara teşekkür ederim. İyi oynadığımda, sakatlığımda ve sahada her zaman bana destek oldular. Onlara teşekkür ederim ve belki bir gün yeniden diyelim" şeklinde konuştu.


"BUGÜN ARKADAŞLARIM ORADA, YARIN BEN OLURUM AMA ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI"
Milli takım kadrosunda kim yer alırsa alsın esas olanın ay yıldızlı takımın başarısı olduğuna vurgu yapan Çetin, "Milli takım benim için çok değerli. Şu an başka arkadaşlarım orada. Yarın da ben orada olurum. Burada en önemli şey milli takım başarısı. En kısa zamanda formayı almak istiyorum" dedi.


"HEM SÜPER LİG, HEM DE AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"
İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile sözleşmesi olan ancak transfer teklifleri aldığını belirten Çetin, "Verona'nın oyuncuyum, Kayserispor'a 6 aylık bir süreç için geldim. Hem Süper Lig, hem de Avrupa'dan teklifler var. Teklifleri değerlendiriyoruz ve tercihimi yapacağım" diye konuştu.

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Mert Çetin'e Avrupa ve Süper Lig'den dev talipler!
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