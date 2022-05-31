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Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:56

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! Polat Yaldır kimdir?

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! Polat Yaldır kimdir?

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig’de sezonu beklentilerin altında eksi averajla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu’nun dev takımlara transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurarak yeni Samsunspor’un yıldız adayı futbolcusu Polat Yaldır’a kancayı taktı. Peki Polat Yaldır kimdir? İşte tüm detaylar…

Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da gözler seçim sürecine çevrildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek yarışacak. Adaylar, hazırlıklarını sürdürürken takımın transfer çalışmaları da scout ekibi tarafından yürütülüyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansı elde edemeyen Cimbom, iddialı bir kadro kurma istiyor.

Taraftarlarını bu sezon büyük hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isim Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Sarı-kırmızılı takıma 24 Erzincanspor'dan 2020 yılında gelen Kerem, attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızını parlattı. 23 yaşındaki genç futbolcu için Avrupa kulüpleri de sıraya girdi.

Galatasaray'ın satışından iyi bir bonservis bedeli beklediği Kerem Aktürkoğlu için en ciddi aday ise Olympique Lyon... Milli futbolcunun, Fransızca derslerine başladığı bile öne sürüldü.

YENİ KEREM, POLAT YALDIR

Kerem'in satılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın scout ekibi alt liglerde arayışlarına devam ediyor. Scoutların son hedefi ise Samsunspor'un genç yıldız adayı Polat Yaldır. 2003 doğumlu olmasına rağmen bu sezon 1. Lig'de 13 maçta forma giyip 2 de gol atan Polat, izleme listesine alındı.

POLAT YALDIR KİMDİR?

17 Mayıs 2003 tarihinde Aksaray'da dünyaya geldi. Kariyerine Samsunspor altyapısında başladı. 2021'de A takıma yükseldi. Bu sezon tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev alan Polat, 4 gole imzasını attı. 1.84 boyundaki genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 200 bin euro...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! Polat Yaldır kimdir?
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