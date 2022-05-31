Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Jose Mourinho milli yıldızı Roma'ya istiyor! Resmi teklif...
Giriş Tarihi: 31.5.2022 16:32

Son dakika transfer haberi: Jose Mourinho milli yıldızı Roma'ya istiyor! Resmi teklif...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika transfer haberi: Jose Mourinho milli yıldızı Roma’ya istiyor! Resmi teklif...

Son dakika transfer haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olarak tarihe geçen İtalyan devi Roma, gelecek sezonun transfer hamlelerine şimdiden başladı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, milli yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak tamamlayan Roma, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, milli yıldızı gündemine aldı.

Portekizli teknik adam, Ermeni yıldız Mkhitaryan'ın sözleşmesinin uzatılmasını isterken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Nicolò Zaniolo ve Bryan Cristante ile de yola devam etmek isteyen Roma, Jordan Veretout, Carles Perez, Amadou Diawara ve Gonzalo Villar ile Mourinho'nun sistemine uymadıkları gerekçesiyle yolları ayıracak.

Transfer çalışmalarına başlayan İtalyan ekibi, orta saha için ilk hedefini Brighton'ın Malili yıldızı Yves Bissouma olarak belirledi ve 35 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyor. Savunmaya da takivye yapacak olan Mourinho, gözünü milli savunmacı Zeki Çelik'e dikti.

İtalyan basınında yer alan habere göre hem 3'lü hem de 4'lü savunmada oynayabilen Zeki Çelik'i kadrosunda görmek isteyen Mourinho'nun Lille'e kısa sürede resmi teklif yapılmasını istedi. 25 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar sözleşmesi devam ederken, resmi pazarlıkların kısa sürede başlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 40 maçta Lille forması giyen Zeki Çelik, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 3600 ek gösterge Başkan Erdoğan'a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte Ek Gösterge ile birlikte emekli ikramiyesi ve maaşı hesapları
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 156 TL! 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti! Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor: Beklenti anketi ve tahmini yayımlandı: TÜFE 5 aylık ve 6 aylık enflasyon ne zaman açıklanacak?
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
Muhalefetin o iddiasına en güzel cevap İlyas Dede'den: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesin'deki törene damga vurmuştu
ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret ek zam var mı, ne kadar olacak, ne zaman gelecek?
SON DAKİKA: Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Bakan Kurum müjdeyi verdi: Ağustos ayında...
Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberi: Jose Mourinho milli yıldızı Roma'ya istiyor! Resmi teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA