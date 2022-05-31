Sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak tamamlayan Roma, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, milli yıldızı gündemine aldı.

Portekizli teknik adam, Ermeni yıldız Mkhitaryan'ın sözleşmesinin uzatılmasını isterken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Nicolò Zaniolo ve Bryan Cristante ile de yola devam etmek isteyen Roma, Jordan Veretout, Carles Perez, Amadou Diawara ve Gonzalo Villar ile Mourinho'nun sistemine uymadıkları gerekçesiyle yolları ayıracak.

Transfer çalışmalarına başlayan İtalyan ekibi, orta saha için ilk hedefini Brighton'ın Malili yıldızı Yves Bissouma olarak belirledi ve 35 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyor. Savunmaya da takivye yapacak olan Mourinho, gözünü milli savunmacı Zeki Çelik'e dikti.

İtalyan basınında yer alan habere göre hem 3'lü hem de 4'lü savunmada oynayabilen Zeki Çelik'i kadrosunda görmek isteyen Mourinho'nun Lille'e kısa sürede resmi teklif yapılmasını istedi. 25 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar sözleşmesi devam ederken, resmi pazarlıkların kısa sürede başlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 40 maçta Lille forması giyen Zeki Çelik, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.