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Giriş Tarihi: 1.6.2022 13:50

Arsenal ve Newcastle United Calvert-Lewin için yarışıyor

Arsenal ve Newcastle United Calvert-Lewin için yarışıyor

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezonun için transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal ve Newcastle United, Dominic Calvert-Lewin transferinde karşı karşıya geldi. Ayrıca Manchester United da İngiliz golcünün durumunu yakından takip ediyor.

İngiltere'de yeni sezon öncesinde kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor. Arsenal, Newcastle United ve Manchester United'ın hedefindeki isim ise Everton'ın İngilz forveti Dominic Calvert-Lewin. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 18 maçta görev alabilen Calvert-Lewin, bu maçlarda 5 gol attı. 25 yaşındaki golcü oyuncu, Premier Lig'in 37'nci haftasında takımının Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydetti. Everton o golle kümede kalmayı garantiledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton'ın oyuncu için istediği bonservis bedelini ödemeyen en yakın takım Newcastle United. Geçtiğimiz sezonu 11'inci sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Eddie Howe, ön alana Calvert-Levin gibi hareketli bir isim istiyor. Daha önceki sezonlarda gol sayılarında çift haneleri yakalama başarısı gösteren Lewin için Everton'ın iyi bonservis bedeli isteyeceği, bu bedeli de Newcastle United'ın karşılayabileceği ifade edildi. Öte yandan son 2 yılda 250 milyon Sterlin zarar eden Everton'ın finansal fair play kısıtlamaları nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayacağı, bunun için de iyi bir gelir elde edilmesi halinde Calvert-Lewin'in gidişine onay vereceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon hücum hattında sıkıntılar yaşayan Arsenal ve Manchester United'da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Arsenal'in Lacazette ile yollarını ayırması halinde Gabriel Jesus ya da Calvert-Lewin'i kadrosuna katmak için hamle yapması bekleniyor. Manchester United'ın da İngiliz golcü için teklif yapabileceğine İngiliz basınında yer verildi.

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Arsenal ve Newcastle United Calvert-Lewin için yarışıyor
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