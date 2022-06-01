Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Geleceğine yatırım yapma planları yapan yönetim genç yeteneklerin peşinde koşmaya devam ediyor.
F.BAHÇE'NİN YENİ GÖZDESİ EMRE TEZGEL
Fenerbahçe, genç transfer gündemine son olarak Emre Tezgel'i aldı. Isak Vural ve Jin-Ho gibi genç oyuncuları kadroya katan sarı-lacivertli takımda yeni transfer için hareketlilik yaşanıyor.
YÖNETİM, İNGİLİZ EKİBİYLE TEMAS KURDU
Teknik ekibin de raporları doğrultusunda 16 yaşındaki Emre Tezgel için harekete geçilecek. Genç oyuncu Stoke City'de forma giyiyor. 1.82 boyundaki hücum oyuncusu için Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle temas kurdu.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon da İsak Vural, Jin-ho gibi genç oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bu hamlesini yeni sezona da taşımaya kararlı. Emre'yi Premier Lig'den de isteyen kulüpler bulunuyor.