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Giriş Tarihi: 1.6.2022 10:34 Son Güncelleme: 1.6.2022 10:38

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Emre Tezgel oldu!

Fenerbahçe’nin yeni gözdesi Emre Tezgel oldu!

Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Altyapı transferlerine de önem veren Sarı-lacivertli takımda hareketlilik yaşanıyor. Isak Vural ve Jin-Ho gibi genç yetenekleri kadrosuna katarak geleceği yatırım yapan Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Emre Tezgel oldu. Stoke City'de forma giyen 16 yaşındaki oyuncu teknik ekibin radarında.

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Geleceğine yatırım yapma planları yapan yönetim genç yeteneklerin peşinde koşmaya devam ediyor.

F.BAHÇE'NİN YENİ GÖZDESİ EMRE TEZGEL

Fenerbahçe, genç transfer gündemine son olarak Emre Tezgel'i aldı. Isak Vural ve Jin-Ho gibi genç oyuncuları kadroya katan sarı-lacivertli takımda yeni transfer için hareketlilik yaşanıyor.

YÖNETİM, İNGİLİZ EKİBİYLE TEMAS KURDU

Teknik ekibin de raporları doğrultusunda 16 yaşındaki Emre Tezgel için harekete geçilecek. Genç oyuncu Stoke City'de forma giyiyor. 1.82 boyundaki hücum oyuncusu için Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle temas kurdu.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon da İsak Vural, Jin-ho gibi genç oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bu hamlesini yeni sezona da taşımaya kararlı. Emre'yi Premier Lig'den de isteyen kulüpler bulunuyor.

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Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Emre Tezgel oldu!
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