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Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:48

Son dakika transfer haberleri: Mario Balotelli İtalya'ya transfer olacak mı? Murat Sancak açıkladı!

Son dakika transfer haberleri: Mario Balotelli İtalya’ya transfer olacak mı? Murat Sancak açıkladı!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mario Balotelli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Tüm bu gelişmeler sonrası İtalyan basınında Balotelli ile ilgili çıkan haberler sonrası Murat Snacak, SABAH Spor'a konuştu. Peki; Balotelli ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mario Balotelli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Tüm bu gelişmeler sonrası İtalyan basınında Balotelli'nin İtalya'da oynamak istediği haberleri çıktı.

Kutlama yemeğine katılan Mario Balotelli ile ilgili konuşan Berlusconi, "Mario Balotelli içerideydi. Mario ile uzun süredir arkadaşız. Bizimle tekrar oynamak istediğini söyledi. İyi bir takımımız var. Transfer piyasasında neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Basın mensuplarına konuşan Mario Balotelli ise "İtalya'ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur, bilemiyorum..." ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli'nin İtalya'ya dönmek istediği yönündeki çıkan haberler üzerine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu.

Balotelli ile daha 2 yıllık sözleşmeleri olduğunun altını çizen Başkan Sancak, "Mario Balotelli'nin ayrılması gündemde değil. Neden ayrılıyor? Daha 2 yıl sözleşmesi var. Öyle bir şey yok yani. İtalyan basınında çıkan haberlere inanmayın." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Adana Demirspor'da harika bir performans ortaya koyan İtalyan golcü, 33 maçta 19 gol atıp 6 da asist yaptı.

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Son dakika transfer haberleri: Mario Balotelli İtalya'ya transfer olacak mı? Murat Sancak açıkladı!
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