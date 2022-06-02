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Giriş Tarihi: 2.6.2022 13:29

CSKA Sofya'da teknik direktörlüğe Sasa Ilic getirildi

AA
CSKA Sofya’da teknik direktörlüğe Sasa Ilic getirildi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sırp futbol adamı Sasa Ilic, Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'nın başına geçti.

Bulgaristan'ın CSKA Sofya ekibi, Alan Pardew'den boşalan teknik direktörlük görevine Sasa Ilic'i getirdi.

CSKA Sofya Kulübü, 44 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Ilic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinde bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Ilic, antrenörlüğe Sırbistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde başlamıştı.

Eski Sırp milli futbolcu Ilic, geçen sezon ülkesinin Cukaricki ekibinde teknik direktörlük yapmıştı.

Pardew, 19 Mayıs'ta Botev'i konuk ettikleri lig karşılaşmasında CSKA Sofya taraftarlarının futbolculara karşı ırkçı hareketleri nedeniyle görevi bırakmıştı.

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CSKA Sofya'da teknik direktörlüğe Sasa Ilic getirildi
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