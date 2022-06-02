Elveda kim!

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Kim Min- Jae İngiltere yolcusu. Güney Koreli için Tottenham ve Everton’dan teklif geldi
Fenerbahçe'de Jesus'un gelmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, transfer bütçesi oluşturmak adına Güney Koreli stoper KimMin-Jae'yi satması yüksekihtimal... F.Bahçe'ye, 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği kaydedildi. Başkan Ali Koç'un, "İstanbul'u çok seviyor.1 yıl daha kalabilir" açıklamasına rağmen oyuncunun ayrılığa yakın olduğu belirtiliyor. Tekliflerin Tottenham ve Everton'dan geldiği, oyuncunun transfere önümüzdeki günlerde karar vereceği bildirildi. F.Bahçe'nin BeijingGuoan'dan 3 milyon Euro'yaaldığı Kim'in sözleşmesinde23 milyon Euro serbestkalma maddesi ve kulübüne%15 satıştan pay bulunuyor. F.Bahçe satışı serbest kalma maddesi üzerinden yaparsa kasasına 20 milyon Euro koyacak.