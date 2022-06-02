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Giriş Tarihi: 2.6.2022

Elveda kim!

VOLKAN DEMİR
Elveda kim!

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Kim Min- Jae İngiltere yolcusu. Güney Koreli için Tottenham ve Everton’dan teklif geldi

Fenerbahçe'de Jesus'un gelmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, transfer bütçesi oluşturmak adına Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi satması yüksek ihtimal... F.Bahçe'ye, 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği kaydedildi. Başkan Ali Koç'un, "İstanbul'u çok seviyor. 1 yıl daha kalabilir" açıklamasına rağmen oyuncunun ayrılığa yakın olduğu belirtiliyor. Tekliflerin Tottenham ve Everton'dan geldiği, oyuncunun transfere önümüzdeki günlerde karar vereceği bildirildi. F.Bahçe'nin Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya aldığı Kim'in sözleşmesinde 23 milyon Euro serbest kalma maddesi ve kulübüne %15 satıştan pay bulunuyor. F.Bahçe satışı serbest kalma maddesi üzerinden yaparsa kasasına 20 milyon Euro koyacak.

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