Erman Toroğlu’ndan bomba iddia! Tahir Kıran, Sabri Çelik, Mustafa Çulcu...

ALAYINIZA HAYIRLI HAKEMLER!

Beyler... Geride kalan sezonda 22 Nisan'da Rize-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Rize'den Baiano'yu atıyor. Protokol Tribünü tamamen dolu. Dakika 45, devre oluyor. Rize Başkanı Tahir Kıran'a bir telefon geliyor. Hem de görüntülü.

Telefonu açan eski MHK başkanlarından ve hani bu hakem olaylarından sonra gözlemciliği elinden alınan ama sonra affedilen Mustafa Çulcu. Tahir Kıran'a diyor ki, "Hakem yanlış yaptı. Bu futbolcuyu atmaması gerekirdi." Tahir Kıran da ayağa kalkıyor, bunu herkese gösteriyor.

Bitmedi... 2 hafta sonra Sabri Çelik komitesi, Mustafa Çulcu'ya gözlemcilik veriyor. Maalesef bu olay olduktan hemen sonra aynen Sabri Çelik'e anlatılıyor. Yani böyle bir rezaletten sonra Sabri Çelik eyyamın kralını yapıp veya bazı yerlere mecbur kalıp(!) Mustafa Çulcu'yu ödüllendiriyor.

Bitmedi sayın okuyucu. Bu Sabri Çelik, bu Mustafa Çulcu'ya Türkiye Kupası finalinde görev veriyor. Sergilenen tezgâhı, oynanan oyunların iğrençliğini, rezilliğini görüyor musunuz? Daha bunlar gibi neler var. Ama maalesef işte Türkiye'de hakemlik bu. Onun için de seneye neler olacağını şimdiden görüyorum. Ben müneccim değilim. Alayınıza hayırlı hakemler!