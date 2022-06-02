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Giriş Tarihi: 2.6.2022 08:43

Fenerbahçe transferde yine büyük oynuyor! Roberto Carlos'tan sonra Marcelo bombası

Fenerbahçe transferde yine büyük oynuyor! Roberto Carlos’tan sonra Marcelo bombası

Real Madrid’den ayrıldığını açıklayan Marcelo'ya Marsilya ve bir Katar kulübünden cazip teklifler geldi. Fenerbahçe cephesi de Brezilyalı yıldız için kesenin ağzını açtı. 34 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe'ye vatandaşı Roberto Carlos’un da tavsiyesiyle “Evet” cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin yıllardır süren Marcelo hayali, bu kez mutlu sonla bitmeye çok yakın. Dünyaca ünlü yıldız, Şampiyonlar Ligi Finali'ni kazandıktan sonra Real Madrid'den ayrılacağını açıklamıştı. 2007'den beri İspanyol devinin formasını giyen Sambacı bu kararını açıkladıktan hemen sonra teklif yağmaya başladı.

Sarı-Lacivertliler, 34 yaşındaki sol beke 4 milyon Euro maaş önerdi. Fransız ekibi Marsilya'nın da Marcelo'nun kapısını çaldığı, Katar'dan bir takımın ise yıllık 10 milyon Euro gibi müthiş bir maaş teklif ettiği kaydedildi. Ancak dünyaca ünlü yıldız, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Katar'dan gelen cazip teklifi geri çevirdi. Marsilya ile Fenerbahçe arasında kalan Marcelo'nun idolü Roberto Carlos'un tavsiyesiyle tercihini Sarı-Lacivertliler'den yana kullandığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, 2007'den beri yaşadığı Madrid'de artık eşyalarını toplamaya başladı.

ROBERTO CARLOS'UN İZİNDE
Tarihin gelmiş geçmiş en iyi sol beklerinden biri olarak gösterilen Roberto Carlos, 2007'de Real Madrid ile sözleşmesi bitince Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2.5 sezon Sarı- Lacivertli formayı giymişti. Marcelo da idolünün ayak izlerini takip ederek, Real Madrid ile kontratının bitmesinin ardından soluğu Kadıköy'de alacak gibi görünüyor. Real Madrid formasıyla kaldırmadık kupa bırakmayan Marcelo, eşyalarını toplamaya başladı. (Fanatik)

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Fenerbahçe transferde yine büyük oynuyor! Roberto Carlos'tan sonra Marcelo bombası
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