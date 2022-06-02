İtalya’yı ezip geçen Arjantin kupayı aldı

AVRUPA ve Güney Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getiren Finalissima (Büyük Final) maçının galibi Arjantin oldu. Güney Amerika şampiyonu Tangocular,Mancini'nin ekibi İtalya'yı 3-0 mağlupetti. Tarihte 3. kez düzenlenen ve bu sene Wembley'in ev sahipliği yaptığı karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Arjantin, 28'de Messi'nin pasında Martinez'in golüyle 1-0 öne geçirdi. 45'te Di Marira skoru 2-0 yaptı. Dev maçta son sözü 90+4'te yine Messi'nin asistinde topu ağlarla buluşturan Dybala söyledi: 0-3.