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Giriş Tarihi: 2.6.2022

İtalya’yı ezip geçen Arjantin kupayı aldı

İtalya’yı ezip geçen Arjantin kupayı aldı
AVRUPA ve Güney Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getiren Finalissima (Büyük Final) maçının galibi Arjantin oldu. Güney Amerika şampiyonu Tangocular, Mancini'nin ekibi İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Tarihte 3. kez düzenlenen ve bu sene Wembley'in ev sahipliği yaptığı karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Arjantin, 28'de Messi'nin pasında Martinez'in golüyle 1-0 öne geçirdi. 45'te Di Marira skoru 2-0 yaptı. Dev maçta son sözü 90+4'te yine Messi'nin asistinde topu ağlarla buluşturan Dybala söyledi: 0-3.

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İtalya’yı ezip geçen Arjantin kupayı aldı
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