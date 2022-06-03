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Giriş Tarihi: 3.6.2022 09:25 Son Güncelleme: 3.6.2022 09:38

Ferdi Kadıoğlu, SABAH Spor'a konuştu: Türkiye’yi seçmek en iyi kararımdı | Emre Belözoğlu itirafı

MUSTAFA NACAR
Ferdi Kadıoğlu, SABAH Spor’a konuştu: Türkiye’yi seçmek en iyi kararımdı | Emre Belözoğlu itirafı

A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlılar'ın Riva kampında SABAH Spor'a konuştu. Fenerbahçeli genç yıldız, "Stefan Kuntz, Hamit Altıntop, ailem ve Fenerbahçe'den çok büyük destek gördüm. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deyken benimle ilgili fikirleri de olmuştu" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlılar'ın Riva kampında SABAH Spor'a konuştu.

Futbolcular olarak sahada iyi mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Seçimimden dolayı çok mutluyum. Stefan Kuntz, Hamit Altıntop, ailem ve F.Bahçe'den çok büyük destek gördüm. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deyken benimle ilgili fikirleri de olmuştu" diye konuştu.

Önceliğinin Fenerbahçe'de devam etmek olduğunun altını çizen Ferdi, "Kısmet olursa La Liga'da forma giyme hayâli kuruyorum" ifadelerini kullandı.

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Ferdi Kadıoğlu, SABAH Spor'a konuştu: Türkiye’yi seçmek en iyi kararımdı | Emre Belözoğlu itirafı
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