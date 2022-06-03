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Giriş Tarihi: 3.6.2022

İlk hediye Marcelo

İlk hediye Marcelo

Jesus’un isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe, Brezilyalı sol bekin işini bitirmek istiyor

Jorge Jesus'un imzasının ardından transfer çalışmaları da hızlandı. Fenerbahçe, bir süredir temasta olduğu dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgili girişimlerini sıklaştırdı. Transfer görüşmelerini duyuran Brezilya basını, Portekizli teknik direktör Jesus'un, Fenerbahçe yönetiminden Real Madrid'den ayrılan ve şu an boşta olan tecrübeli oyuncunun alınmasını istediğini yazdı. Botafogo, Fluminense ve Inter Miami'nin ilgilendiği 34 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği bildirildi. Real Madrid formasıyla 25 kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.

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İlk hediye Marcelo
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