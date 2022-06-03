İlk hediye Marcelo

Jesus’un isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe, Brezilyalı sol bekin işini bitirmek istiyor
Jorge Jesus'un imzasının ardından transfer çalışmaları da hızlandı. Fenerbahçe, bir süredir temasta olduğu dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgili girişimlerini sıklaştırdı. Transfer görüşmelerini duyuran Brezilya basını,Portekizli teknik direktör Jesus'un, Fenerbahçeyönetiminden Real Madrid'den ayrılan ve şuan boşta olan tecrübeli oyuncunun alınmasınıistediğini yazdı. Botafogo, Fluminense ve Inter Miami'nin ilgilendiği 34 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği bildirildi. Real Madrid formasıyla 25kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.