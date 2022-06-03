Samet Aybaba İSTE’den mezun oldu

Futbola İskenderunspor'da başlayan, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen ve 1993-1994 sezonundan bu yana çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Aybaba, spordaki başarısının yanında akademik alanda da başarılı olarak mezun oldu.

Samet Aybaba'ya diplomasını takdim eden İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, "Türk futbolunun önemli isimlerinden Samet Aybaba'yı İSTE'den mezun etmek bizim için mutluluktur. Kendisi, eğitimini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanmış, futbol kariyerine başladığı İskenderun'un yükselen değeri İSTE Ailesinin bir ferdi olmuştur. Samet Aybaba'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.