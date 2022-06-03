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Giriş Tarihi: 3.6.2022 16:12

Samet Aybaba İSTE’den mezun oldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Samet Aybaba İSTE’den mezun oldu

Türkiye’de Beşiktaş dahil bir çok kulüpte Teknik Direktörlük yapan Samet Aybaba, İskenderun Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programını başarıyla tamamlayarak diplomasını aldı.

Futbola İskenderunspor'da başlayan, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen ve 1993-1994 sezonundan bu yana çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Aybaba, spordaki başarısının yanında akademik alanda da başarılı olarak mezun oldu.

Samet Aybaba'ya diplomasını takdim eden İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, "Türk futbolunun önemli isimlerinden Samet Aybaba'yı İSTE'den mezun etmek bizim için mutluluktur. Kendisi, eğitimini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanmış, futbol kariyerine başladığı İskenderun'un yükselen değeri İSTE Ailesinin bir ferdi olmuştur. Samet Aybaba'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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Samet Aybaba İSTE’den mezun oldu
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