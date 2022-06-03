Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Hamza Akman ve Ayhan Akman SABAH SPOR'a konuştu! 'Futbolcu olacağı 6-7 yaşında belliydi'
Giriş Tarihi: 3.6.2022 10:27

Son dakika Galatasaray haberi: Hamza Akman ve Ayhan Akman SABAH SPOR'a konuştu! 'Futbolcu olacağı 6-7 yaşında belliydi'

Son dakika Galatasaray haberi: Hamza Akman ve Ayhan Akman SABAH SPOR’a konuştu! ’Futbolcu olacağı 6-7 yaşında belliydi’

Gelişim Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyon olan Galatasaray U19 Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden olan Hamza Yiğit Akman, gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden Ayhan Akman'ın oğlu olan 17 yaşındaki Hamza Akman, şimdiden adından söz ettirmeye başladı. SABAH SPOR, şampiyonluğun ardından baba-oğul Akman'larla konuştu...

Futbolda G.Saray'ın gururu Florya'daki altyapısı oldu. Galatasaray U-19 Takımı, Gelişim Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, SABAH SPOR Akman ailesi ile özel röportaj gerçekleştirdi.

Genç orta saha oyuncusu, Konyaspor'u yenerek şampiyon oldukları maçın ardından saha içinde duygularını şu sözlerle ifade etti: "Benden beklentilerin farkındayım. Bu sezon gelişim gösterdiğimi ve A Takım'a hazır olduğumu düşünüyorum. En büyük destekçim babam, burada maçlarımı izlemesi stres yaratmıyor, aksine beni motive ediyor.''

'FLORYA'DA BÜYÜDÜ! FUTBOLCU OLACAĞI 6-7 YAŞINDA BELLİYDİ'

Hamza'dan sonra sözü 2001-2012 yılları arasında başarıyla sarı-kırmızılı formayı giymiş Ayhan Hoca'ya bıraktık. İşte Akman'ın oğluyla ilgili düşünceleri:

"Baba torpili oldu mu diye soranlar oluyor, bunu duymamış olayım (gülerek)! Hamza'nın daha 6-7 yaşında futbolcu olacağı belliydi. Florya'da büyüdü. Altyapıda her yaş kategorisinde başarıyla oynadı.

"BANA DEĞİL HOCALARINA SORUN"

Aslında oğlumu bana değil onunla burada çalışan bütün hocalarına sorun, ne kadar yetenekli olduğunu anlatsınlar. A Takım'da etrafında kaliteli futbolcularla oynadıkça daha da iyi olacak. Hamza ile gurur duyuyorum.''

AVRUPA PEŞİNE DÜŞTÜ

Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Hamza Akman'la Avrupa'dan bazı takımların ilgilendiği iddia edilmiş ve 17 yaşındaki futbolcunun maçlarını sürekli izledikleri belirtilmişti.

A TAKIMA ÇIKACAK

Genç futbolcunun yeni sezonda A takıma çıkma ihtimalinin bulunduğu ve sezon öncesi kampına götürülerek takımla çalışma fırsatı verileceği ifade edilmişti.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

U-19 Ligi'ne 8 gol, 6 asistle damgasını vuran Hamza Akman, babasının izinden gidiyor. 27 Eylül 2004 doğumlu olan Hamza, henüz 17 yaşında ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Hamza Akman ve Ayhan Akman SABAH SPOR'a konuştu! 'Futbolcu olacağı 6-7 yaşında belliydi'
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