Son dakika Galatasaray haberi: Hamza Akman ve Ayhan Akman SABAH SPOR’a konuştu! ’Futbolcu olacağı 6-7 yaşında belliydi’

"BANA DEĞİL HOCALARINA SORUN"

Aslında oğlumu bana değil onunla burada çalışan bütün hocalarına sorun, ne kadar yetenekli olduğunu anlatsınlar. A Takım'da etrafında kaliteli futbolcularla oynadıkça daha da iyi olacak. Hamza ile gurur duyuyorum.''