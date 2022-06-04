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Giriş Tarihi: 4.6.2022 11:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray ligi 13. sırada tamamladı. 11 Haziran'daki başkanlık seçiminden sonra transferlere başlaması beklenen Cimbom'da gözler takımdaki oyuncuların transferlerine çevrildi. Marcao'nun Avrupa maçlarındaki performansından sonra talipleri artmaya devam ediyor. Brezilyalı stopere İspanya'nın dev takımından teklif geleceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

11 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da gözler yeni başkandan sonra yapılacak transferlere çevrildi. Başta yeni bir teknik direktörün gelmesi beklenirken, aynı zamanda oyunculara gelecek olan teklifler de değerlendirilecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu

G.SARAY GELECEK TRANSFER TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRECEK

Kasasını sıcak parayla doldurmak isteyen Cimbom, elindeki oyunculara gelecek olan teklifleri de değerlendirmek istiyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterilen performansından ardından Kerem, Marcao ve Nelsson gibi isimler Avrupalı kulüplerin radarına girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu

İSPANYOL DEVİ HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'da transferin gözdesi olması beklenen Brezilyalı stoperi Marcao için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Marco için İspanyol devi Sevilla'nın yakından ilgilendiği yazıldı. İspanyollar oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu

DİEGO CARLOS'UN YERİNE MARCAO

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla, Diego Carlos'un yerine Galatasaray'ın stoperi Marcao da dahil olmak üzere birçok seçeneği masaya yatırdı. Brezilyalı stoper, bu listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu

4 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken ve taraftarın sevgisini kazanan Marcao, 20192'da 4 milyon euro bedel ile Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. Marcao bu sezon 38 maçta forma giydi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu

Marcao için daha önce belirlenen bonservis bedeli 20 milyon euroydu. Galatasaray, Marcao'nun transferinden gelecek parayla kasasını doldurmayı hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu
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