Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a dev piyango! Marcao İspanya yolcusu

11 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da gözler yeni başkandan sonra yapılacak transferlere çevrildi. Başta yeni bir teknik direktörün gelmesi beklenirken, aynı zamanda oyunculara gelecek olan teklifler de değerlendirilecek.
G.SARAY GELECEK TRANSFER TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRECEK
Kasasını sıcak parayla doldurmak isteyen Cimbom, elindeki oyunculara gelecek olan teklifleri de değerlendirmek istiyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterilen performansından ardından Kerem, Marcao ve Nelsson gibi isimler Avrupalı kulüplerin radarına girdi.
İSPANYOL DEVİ HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray'da transferin gözdesi olması beklenen Brezilyalı stoperi Marcao için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Marco için İspanyol devi Sevilla'nın yakından ilgilendiği yazıldı. İspanyollar oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
DİEGO CARLOS'UN YERİNE MARCAO
Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla, Diego Carlos'un yerine Galatasaray'ın stoperi Marcao da dahil olmak üzere birçok seçeneği masaya yatırdı. Brezilyalı stoper, bu listenin ilk sıralarında yer alıyor.
4 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Galatasaray'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken ve taraftarın sevgisini kazanan Marcao, 20192'da 4 milyon euro bedel ile Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. Marcao bu sezon 38 maçta forma giydi.
Marcao için daha önce belirlenen bonservis bedeli 20 milyon euroydu. Galatasaray, Marcao'nun transferinden gelecek parayla kasasını doldurmayı hedefliyor.