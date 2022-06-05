Son dakika: Ankaragücü, Danny Welbeck transferinden vazgeçti

"MENAJERLERİNİN TAVIRLARI BİZİ RAHATSIZ ETTİ"

Welbeck'in istekleriyle ilgili bir sorun yoktu. Maalesef menajerlerin tavırları bizi rahatsız etti. Bizim arkadaşların kendisiyle ilgili herhangi bir problemimiz yok ama nihayetinde bu görüşmeler olur. Görüşmelerin sonuçlanana kadar mahremiyeti olur. Ahlaki bir seviyede gitmesi gerekir. Bu anlamda bugünkü yaptığımız görüşmeler neticesinde bizi de rahatsız etti, oyuncuyu da tabii ki rahatsız eder. Süreçten sonra üzüldük. Ne kulübü ne de oyuncuyu yıpratmamak açısından bu talebimizden vazgeçtik. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İngiltere'den bir başka forvet ile görüşüyoruz.