Uluslar Ligi’nde Fransa ile Hırvatistan yenişmedi!

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasına A, B, C ve D liglerinde 7 maçla devam edildi. Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı.
UEFA Uluslar Ligi 2. haftasında, A Ligi 1. Grup karşılaşmasında; Danimarka, deplasmanda Avusturya'yı 2-1 yendi. Bu gece diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
1. GRUP:
Hırvatistan-Fransa: 1-1
B LİGİ
2. GRUP:
İzlanda-Arnavutluk: 1-1
C LİGİ
3. GRUP:
Slovakya-Kazakistan: 0-1
Belarus-Azerbaycan: 0-0
D LİGİ
1. GRUP:
Andorra-Moldova: 0-0
Letonya- Lihtenştayn: 1-0