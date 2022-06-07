Ahmetcan Kaplan hedefini açıkladı! "Avrupa'ya gitmek isterim"

"A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK İSTİYORUM"

Ümit Milli Takım'a seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kaplan, "Şampiyon olduktan sonra Ümit Milli Takım'a seçilmek benim için ayrı bir gurur oldu. Burada çok kaliteli bir ekip ve takım arkadaşlarımız var. Ümit Milli Takım kampını iyi geçirip hayalimiz olman A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Buradan birçok oyuncu A Milli Takım'a gitti bizim için örnek oldular" diye konuştu.