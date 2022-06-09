Yeni teknik direktör Jorge Jesus, Santa Clara takımında forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln'ü listeye aldı.

Transfer çalışmaları doğrultusunda yönetime raporu veren Jorge Jesus'un listesinde Lincoln'ün olduğu da öğrenildi. Şu anki değeri 5 milyon euro olarak gösterişen Lincoln, 2019 yılında Gremio'dan Santa Clara'ya transfer olmuştu.





Brezilya basınında UOL Esporte2un haberine göre göre Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi girişimlerini hızlandırdı.

Lincoln geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maçta 7 gol attı ve 10 asist yaptı.