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Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:54

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Brezilyalı 10 numara! Lincoln Henrique...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Brezilyalı 10 numara! Lincoln Henrique...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlier, Santa Clara'nın 10 numarası Brezilyalı Lincoln Henrique'yi transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Yeni teknik direktör Jorge Jesus, Santa Clara takımında forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln'ü listeye aldı.

Transfer çalışmaları doğrultusunda yönetime raporu veren Jorge Jesus'un listesinde Lincoln'ün olduğu da öğrenildi. Şu anki değeri 5 milyon euro olarak gösterişen Lincoln, 2019 yılında Gremio'dan Santa Clara'ya transfer olmuştu.


Brezilya basınında UOL Esporte2un haberine göre göre Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi girişimlerini hızlandırdı.

Lincoln geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maçta 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Brezilyalı 10 numara! Lincoln Henrique...
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