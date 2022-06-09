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Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:20

Thomas Partey, Müslüman oldu! Yeni soyadını ilk kez açıkladı

Thomas Partey, Müslüman oldu! Yeni soyadını ilk kez açıkladı

Arsenal forması giyen Thomas Partey, Faslı kız arkadaşı Sara Bella ile evlendikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olduğunu ve soyadını değiştirdiğini açıkladı.

Arsenal forması giyen Thomas Partey, Faslı kız arkadaşı Sara Bella ile evlendikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olduğunu ve soyadını değiştirdiğini açıkladı.

Gana'nın doğusundaki Odumase Krobo kentinde büyüyen ve aileden Hristyan olan Partey'in Londra'da bir imamla birlikte Kur'an okurken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

Partey kararını, Ganalı gazeteci Nana Aba Anamoah'ın Instagram'da paylaştığı video aracılığıyla duyurdu ve "Ben Müslümanlarla birlikte büyüdüm, sonuçta bu çok da farklı bir şey değil. Evlendim ve Müslüman soyadım Yakubu" ifadelerini kullandı.

Arsenallı oyuncu resmi evraklarda ve pasaportunda Thomas Partey ismini taşımaya devam edecek. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle form yakalamakta zorlanan Partey, Kuzey Londra ekibinde sadece 26 maça çıkabilmişti.

SAKATLIĞI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR
Ganalı oyuncu 4 Nisan'daki Crystal Palace mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatırken, ilk dört yarışında Tottenham'ın gerisinde kalan Arsenal, Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdı.

Bu ay başında açıklanan Gana milli takımı kadrosunda yer alması gündeme gelen Partey, federasyon yetkilileriyle ve kulübüyle yaptığı görüşmenin ardından rehabilitasyon sürecine devam etme kararı almıştı.

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Thomas Partey, Müslüman oldu! Yeni soyadını ilk kez açıkladı
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