Thomas Partey, Müslüman oldu! Yeni soyadını ilk kez açıkladı

Partey kararını, Ganalı gazeteci Nana Aba Anamoah'ın Instagram'da paylaştığı video aracılığıyla duyurdu ve "Ben Müslümanlarla birlikte büyüdüm, sonuçta bu çok da farklı bir şey değil. Evlendim ve Müslüman soyadım Yakubu" ifadelerini kullandı.