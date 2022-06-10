Barcelona’ya transfer olan Emre Demir Kayserispor’a sitem etti!

EMRE DEMİR KAYSERİSPOR'A SİTEM ETTİ: "NEDEN OYNATILMADIM BEN DE BİLMİYORUM"

"Barcelona benim oynamamı istiyordu. Çünkü benim hazır bir şekilde gelmemi istiyordu. Lig tecrübem daha fazla olsun diye. Fakat ben imzayı attıktan sonra bana farklı bir şeyler oldu takım ve kulüp içerisinde. Neden oynatılmadım ben de bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylenmedi."