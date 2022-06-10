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Giriş Tarihi: 10.6.2022 07:38 Son Güncelleme: 10.6.2022 07:45

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir Kayserispor'a sitem etti!

Barcelona’ya transfer olan Emre Demir Kayserispor’a sitem etti!

Süper Lig ekibi Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan 18 yaşındaki Emre Demir, eski takımına sitem etti. Genç oyuncu Kayserispor'da oynatılmadığı için sitem ederek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Emre Demir'den çok konuşulacak o sözler...

Kayserispor'un geride kalan sezonda 2 milyon Euro'ya Barcelona'ya sattığı Emre Demir, Katalan kulübüyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki milli futbolcu, Katalan ekibinin B Takımı'yla 11 Temmuz'da ilk idmanına çıkacak.

"BARCLEONA'DA MESSI İLE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

TRT Spor'a konuşan Demir, "Barcelona'da Messi ile birlikte oynamayı çok istiyordum. Gidişi beni üzdü. Umarım ilerde 10 numaralı formayı ben giyerim" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan da forma giymişti. Geçen sezon ise Yusuf Demir, Barcelona B'ye kiralanmış ve teknik direktör Ronald Koeman tarafından A Takım'a alınmış ancak 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanılmayınca Rapid Wien'e dönmüştü.

EMRE DEMİR KAYSERİSPOR'A SİTEM ETTİ: "NEDEN OYNATILMADIM BEN DE BİLMİYORUM"

"Barcelona benim oynamamı istiyordu. Çünkü benim hazır bir şekilde gelmemi istiyordu. Lig tecrübem daha fazla olsun diye. Fakat ben imzayı attıktan sonra bana farklı bir şeyler oldu takım ve kulüp içerisinde. Neden oynatılmadım ben de bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylenmedi."

"Oynarsa ekstra bonus paraları alacakları söylendi ama... Ben oynamayı çok istiyordum, her hafta kendimi iyi bir şekilde hazırlıyordum fakat bir türlü o şansı bana vermek istemediler. Neden vermediklerini şu anda ben de bilmiyorum."

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Barcelona'ya transfer olan Emre Demir Kayserispor'a sitem etti!
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