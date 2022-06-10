Barcelona’ya transfer olan Emre Demir Kayserispor’a sitem etti!

Kayserispor'un geride kalan sezonda 2 milyon Euro'ya Barcelona'ya sattığı Emre Demir, Katalan kulübüyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki milli futbolcu, Katalan ekibinin B Takımı'yla 11 Temmuz'da ilk idmanına çıkacak.
"BARCLEONA'DA MESSI İLE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORDUM"
TRT Spor'a konuşan Demir, "Barcelona'da Messi ile birlikte oynamayı çok istiyordum. Gidişi beni üzdü. Umarım ilerde 10 numaralı formayı ben giyerim" ifadelerini kullandı.
EMRE DEMİR KAYSERİSPOR'A SİTEM ETTİ: "NEDEN OYNATILMADIM BEN DE BİLMİYORUM"
"Barcelona benim oynamamı istiyordu. Çünkü benim hazır bir şekilde gelmemi istiyordu. Lig tecrübem daha fazla olsun diye. Fakat ben imzayı attıktan sonra bana farklı bir şeyler oldu takım ve kulüp içerisinde. Neden oynatılmadım ben de bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylenmedi."
"Oynarsa ekstra bonus paraları alacakları söylendi ama... Ben oynamayı çok istiyordum, her hafta kendimi iyi bir şekilde hazırlıyordum fakat bir türlü o şansı bana vermek istemediler. Neden vermediklerini şu anda ben de bilmiyorum."