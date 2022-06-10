Eto’o futbolcularını tehdit etti! "Benim için 'adi herif' diyorsunuz"

"MUTLU DEĞİLİM. KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL"

Oyuncularına yaptığı konuşmada sözlerine mutlu olmadığını dile getirerek, "Mutlu değilim. Kamerum Milli Takımı'nı temsil ediyorsunuz, karşısınızda her kim olursa olsun yapılması gerekeni yapmalısınız. Ben yıllarca Dünya Kupası'nda başarılı olamadığımız için ağladım. Fakat sorunun ne olduğunu biliyordum. Ben başkan olduğum sürece işler bu şekilde yürümeyecek. Ben başkanlık görevini, bir şeyleri değiştirmek için aldım. Kimsenin yeri garanti değil bu takımda! Görevinizi yapacaksınız. Kamerun Milli Takımı forması giymek isteyen, buradayken görevini yerine getirecek. Yoksa gelmeyecek. Daha çok mutlu olurum." dedi.

"BENİM İÇİN 'ADİ HERİF' DİYORSUNUZ"

Gerekirse sahaya çocuklarla çıkacaklarını belirten Eto'o, "Ben de şu an sizin oturduğunuz yerde 26 yıl boyunca oturdum. Benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum. 'Adi herif' diyorsunuz içinizden ama ben burada oturarak en iyisi oldum. Ben neden başarısız olduğumu biliyorum ve bugün başkanım. Size en iyi şartları sağlamak için kendi canım dahil her şeyi vereceğim. Kendi canımı bile! Size en iyi şartları sunmak için herkesle kavga ediyorum. Siz burada oturuyorsunuz ve arkada nasıl bir mücadele verdiğimi bilmiyorsunuz. Ama buraya geldiğiniz zaman, burası Kamerun beyler. Kamerun'dan daha güzel bir şey yok benim için" ifadelerini kullandı.