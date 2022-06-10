Hollanda’da futbol devrimi! Yeşil sahada yeni kurallar…

Efsane teknik adam Johan Cruyff önderliğinde dünyaya 'total futbolu' armağan eden Hollanda bu kez futbolun kurallarını alt üst edecek. Hollanda 2. Ligi'nde (Eerste Divisie) 2023-2024 sezonundan itibaren yeşil sahalarda bambaşka bir oyun sergilenecek. Yapılacak değişiklikler arasında maç dakikasının kısalması ve oyun durduğunda süresinin de durması gibi uygulamalar yer alıyor. Hollanda Federasyonu Amatör Futbol Direktörü Van Der Zee yaptığı açıklamada, "Oyunu daha hızlı, daha sportif, daha adil ve daha çekici hale getirmesi gereken değişiklikler yapılacak" dedi.

İŞTE UYGULANACAK KURALLAR

Taç atışları ayakla atılacak.

Sınırsız oyuncu değişikliği.

Maçın süresi 60 dakika olacak.

Top oyunda olmadığında süre duracak.

Serbest vuruşta top sürmek serbest.

Sarı kart gören futbolcu, 5 dakika oyun dışında kalacak.

FIFA ve UEFA'nın onayını beklemeden Hollanda'nın bütün alt liglerinde uygulanacak bu radikal değişiklikler ülkede hem destek gördü, hem de büyük eleştiriler aldı.

