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Giriş Tarihi: 11.6.2022 10:37

Alex de Souza'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti...

AA
Alex de Souza’nın acı günü! Babası hayatını kaybetti...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsanesi Alex de Souza'nın babası, yaşamını yitirdi.

Alex, pankreas kanseri tedavisi gören ve 67 yaşında hayatını kaybeden babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefatını, Instagram'dan paylaştığı mesajla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, vefat dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya'nın Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras ve Sao Paulo kulüpleri de başsağlığı mesajı paylaştı.

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Alex de Souza'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti...
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