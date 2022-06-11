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Giriş Tarihi: 11.6.2022 15:59 Son Güncelleme: 11.6.2022 16:03

Son dakika transfer haberi: Real Madrid yıldız futbolcuyu renklerine bağladı! Transfer resmen açıklandı...

AA
Son dakika transfer haberi: Real Madrid yıldız futbolcuyu renklerine bağladı! Transfer resmen açıklandı...

Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

La Liga takımlarından Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan transfer etti.

Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğuyla tamamlayan Real Madrid, Antonio Rüdiger'den sonra Tchouameni'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tchouameni'nin transferi konusunda 22 yaşındaki Fransız milli futbolcunun 2,5 yıldır forma giydiği Monaco ile anlaşıldı.

14 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolü sonrası Tchouameni ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Tchouameni'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin Real Madrid'e ek ödemelerle 100 milyon avroya mal olabileceğini öne sürdü.

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Son dakika transfer haberi: Real Madrid yıldız futbolcuyu renklerine bağladı! Transfer resmen açıklandı...
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